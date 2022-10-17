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ТАСС

Премьер-министр Украины заявил о полном восстановлении систем электроснабжения в стране

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

Денис Шмыгаль при этом признал, что пропускная способность магистральных сетей снижена из-за многочисленных разрушений

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что энергоснабжение, нарушенное в результате российских ударов, восстановлено на всей территории страны, а веерные отключения больше не применяются.

"Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки <...> 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно", - сказал Шмыгаль на заседании правительства, видеозапись которого размещена в Telegram-канале премьер-министра.

Одновременно он признал, что пропускная способность магистральных сетей снижена из-за многочисленных разрушений. Специалистам требуется время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей, в этот период необходимо снизить нагрузку на сети для предотвращения аварий, добавил Шмыгаль. "Поэтому актуальным остается призыв добровольно снизить потребление в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления", - обратился он к населению страны.

Шмыгаль добавил, что правительство в пятницу выделило из резервного фонда 300 млн гривен ($8,1 млн) для Киевской и 57 млн гривен ($1,5 млн) для Сумской областей на первоочередной ремонт объектов инфраструктуры.

В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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