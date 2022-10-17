Войти
РИА Новости

Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью

Разделы: Авиация
560
0
0
Дмитрий Медведев и начальник производства беспилотных летательных аппаратов Никита Морщакин в ходе посещения "Специального технологического центра" в Санкт-Петербурге
Дмитрий Медведев и начальник производства беспилотных летательных аппаратов Никита Морщакин в ходе посещения "Специального технологического центра" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев заявил о планах наладить в России крупномасштабное производство беспилотников

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Беспилотники доказали эффективность в современных конфликтах и их использование в зоне проведения спецоперации - насущная необходимость, есть планы наладить крупномасштабный выпуск БПЛА в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, посетивший предприятие "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге.

"Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО – насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в рамках посещения предприятия была проведена контрольная проверка поставок беспилотников "Орлан" в рамках гособоронзаказа с участием федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.06.2020
«Байрактары» против «Панцирей»
31.07.2018
Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
02.10.2014
Дмитрий Медведев поздравил концерн «Вега» с юбилеем
07.10.2010
Медведев и Бутефлика обсудят перспективы взаимодействия России и Алжира в военно-технической сфере
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
18.02.2010
Взаимные непоставки
29.01.2009
РК "Искандер" будут наводить на цели с помощью беспилотника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:26
  • 2
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»