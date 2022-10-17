Медведев назвал применение дронов на спецоперации насущной необходимостью

Дмитрий Медведев и начальник производства беспилотных летательных аппаратов Никита Морщакин в ходе посещения "Специального технологического центра" в Санкт-Петербурге.

Медведев заявил о планах наладить в России крупномасштабное производство беспилотников

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Беспилотники доказали эффективность в современных конфликтах и их использование в зоне проведения спецоперации - насущная необходимость, есть планы наладить крупномасштабный выпуск БПЛА в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, посетивший предприятие "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге.

"Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО – насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в рамках посещения предприятия была проведена контрольная проверка поставок беспилотников "Орлан" в рамках гособоронзаказа с участием федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов.