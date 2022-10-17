Эксперт заявил, что Париж не отправит Киеву дальнобойные средства ПВО

По словам исследователя парижской научной лаборатории SIRICE Пьера Грассе, вместо этого Украине поставят системы Crotal, радиус действия которых составляет 12 км

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Франция не будет направлять на Украину дальнобойные средства ПВО и ограничится поставками систем ближнего радиуса действия. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Le Journal du Dimanche.

"Киев хотел получить зенитные батареи Mamba с дальностью до 120 км, которые способны осуществлять перехват ракет на высокой скорости и большой высоте", - заявил изданию исследователь парижской научной лаборатории SIRICE Пьер Грассе.

По его словам, арсенал этого оружия франко-итальянского производства, которым располагает французская армия, ограничен и предназначен для собственных нужд. Вместо этого, по данным эксперта, Киеву будут поставлены системы Crotal, радиус действия которых составляет 12 км.

Ранее, на этой неделе, выступая в эфире телеканала France 2 президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что поставки Киеву оружия способны ослабить саму Францию. По его словам, Париж не может поставлять Украине "столько оружия, сколько она просит". Франция, подчеркнул он, не является стороной конфликта и "помогает Украине сопротивляться на ее земле, но не для того, чтобы атаковать Россию".