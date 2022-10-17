Медведев: РФ предстоит наладить крупномасштабный выпуск эффективных в СВО беспилотников

Зампредседателя Совбеза сообщил, что на предприятии ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге была проведена контрольная проверка поставок беспилотников "Орлан" по гособоронзаказу

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия будет налаживать выпуск в большом количестве беспилотных летательных аппаратов, поскольку они доказали свою эффективность при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в Telegram-канале в пятницу.

"Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО - насущная необходимость", - подчеркнул он. По его словам, "России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов".

Заместитель председателя Совета безопасности сообщил, что на предприятии ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге была проведена контрольная проверка поставок беспилотников "Орлан" по гособоронзаказу, в которой приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Публикацию Медведев проиллюстрировал видеозаписью из цехов предприятия, где ведутся работы, и кадрами совещания.

Минобороны РФ на форуме "Армия-2022" в августе подписало ряд контрактов на поставку беспилотников "Орлан", "Иноходец" и "Элерон". Так, с ООО "Специальный технологический центр" был подписан контракт на изготовление и поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Орлан-30". С АО "Кронштадт" был подписан контракт на изготовление и поставку "комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец". С АО "Эникс" был заключен контракт на изготовление и поставку БПЛА "Элерон-3".