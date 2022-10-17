В Таллине заявили, что военная помощь Украине не ухудшает обороноспособность Эстонии

В министерстве обороны страны отметили, что она совпадает с планами Таллина по обновлению запасов вооружений и техники

ВИЛЬНЮС, 14 октября. /ТАСС/. Военная помощь Украине со стороны Эстонии не имеет негативного влияния на обороноспособность балтийской республики, поскольку совпадает с планами Таллина по обновлению запасов вооружений и техники. Об этом в пятницу сообщил на брифинге министерства обороны страны глава отдела международного сотрудничества ведомства Пеэтер Куймет.

"Что важно в оказании помощи, так это то, что мы оказываем помощь с весны в хорошее время в том смысле, что это период, когда благодаря нашим долгосрочным большим затратам на оборону мы смогли заниматься обновлением и заменой имеющихся у нас собственных вооружений и снаряжения", - приводит его слова портал национального телерадиовещания ERR.

Куймет также добавил, что в рамках очередного пакета военной помощи Киеву из запасов Сил обороны Эстонии будут отправлены артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее снаряжение и бронежилеты. "Мы учли, что в ближайшие недели или месяцы нам предстоит заменить большое количество боеприпасов и снаряжения, а это значит, что в настоящее время в наших собственных оборонных возможностях нет значительных брешей или очень больших рисков", - пояснил он.

По его словам, Эстония также планирует тренировать украинских военных. Сроки обучения Куймет не назвал.

Министерство обороны Эстонии ранее сообщало, что Украине была предоставлена военная помощь на сумму более €255 млн, которая включает противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, боеприпасы, транспортные средства, устройства связи, медицинское оборудование и предметы снабжения, средства индивидуальной защиты (каски, бронежилеты и другое), а также военные продовольственные пайки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что накачивание западными вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента.