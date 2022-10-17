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ТАСС

На Украину отправили первую партию отремонтированных в Литве гаубиц

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Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000
Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.
Источник изображения: Martin Meissner/AP

Глава Минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас не уточнил, какое количество требующих ремонта гаубиц находится в его стране

ВИЛЬНЮС, 14 октября. /ТАСС/. Литва отремонтировала первую партию присланных Украиной самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и отправила их назад. Об этом в пятницу на своей странице в Twitter сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Первые отремонтированные гаубицы возвращаются на поле боя на Украину", - говорится в тексте. К нему приложена фотография со следующим по автомагистрали тралом, на котором установлена самоходная установка.

Глава Минобороны не уточнил, какое количество требующих ремонта гаубиц находится в Литве.

Литовская армия также вооружена самоходными артиллерийскими установками Panzerhaubitze 2000. Контракт с Германией на их поставку был завершен в апреле 2022 года. Литва приобрела 21 самоходную 155-миллиметровую гаубицу. 16 из них поставлены на вооружение, 2 задействованы для обучения, 3 пойдут на запчасти. Гаубицы не новые, но практически не использовались и находились в резерве Бундесвера. 

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Страны
Германия
Литва
Украина
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