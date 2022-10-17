РФ и США обменялись данными о числе стратегических вооружений

МОСКВА, 14 октября/ Радио Sputnik. Россия и США в сентябре обменялись уведомлениями о количествах стратегических наступательных вооружений в рамках ДСНВ, сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

"Информация о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США приведена на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в сентябре 2022 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к Договору", – говорится в комментарии ведомства.

Вместе с этим, как сообщают в МИД РФ, часть американского вооружения в уведомлении не указана.

"41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены американской стороной переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды. 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II", которые объявлены американской стороной переоборудованными. Четыре шахтные пусковые установки (ШПУ) МБР, предназначенные для обучения, переименованные ею в "учебные шахты", – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что не могут подтвердить, что США действительно привели эти вооружения в состояние непригодности.

"Российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков и БРПЛ, как это предусмотрено пунктом 3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору, а также возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную Договором категорию "учебных шахт" с целью невключения их в засчет", ­– заключили в российском МИД.

Ранее радио Sputnik сообщило, как "Роскосмос" отреагировал на данные о показе вооружения в рамках ДСНВ.