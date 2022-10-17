Figaro: Франция поставит Украине ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200

ЦАМТО, 14 октября. Франция поставит Украине зенитные ракетные комплексы малой дальности "Кроталь", а также радиолокационные станции GM200.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 14 октября газета Figaro.

"ЗРК будут поставлены вместе с РЛС GM200. Франция после обвинений в недостаточном количестве поставок вооружения Украине также рассматривает поставки реактивных систем залпового огня LRU (это модернизированные Францией американские системы M270), чтобы усилить позиции Украины на линии фронта", – сообщило издание со ссылкой на собственные источники.

Дальность действия этого типа реактивных систем залпового огня составляет 70 км, и они могли бы стать серьезным усилением для украинской армии. Однако во французской армии имеется всего 13 подобных установок.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция работает над поставками Украине еще шести САУ CAESAR.

Кроме того, 13 октября министры обороны Франции и Украины подписали соглашение о создании специального фонда размером в 100 млн. евро для прямых закупок военного оборудования Украиной у французских компаний ОПК.

Париж уже поставил Киеву 18 САУ CAESAR, взяв их из резерва Сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция намеревается поставить Украине 155-мм артиллерийские орудия TRF1, которые уже не используются французской армией.

СМИ также сообщали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, напоминает "РИА Новости".