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ТАСС

Президент Литвы призвал расширить на Белоруссию санкции в связи с событиями на Украине

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: © AFP 2022 / CHRISTOPHE GATEAU

Гитанас Науседа подчеркнул, что санкционные механизмы должны действовать таким образом, чтобы была гарантирована неотвратимость запретов и ограничений

ВИЛЬНЮС, 14 октября. /ТАСС/. Санкции в связи с событиями на Украине, применяемые Евросоюзом против РФ, необходимо ужесточить и расширить на Белоруссию. Об этом заявил в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа.

"Белоруссия является полноценным союзником России в военной агрессии на Украине. Поэтому западные санкции необходимо ужесточить как в отношении России, так и в отношении Белоруссии", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) по итогам разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Науседа также подчеркнул, что санкционные механизмы должны действовать таким образом, чтобы была гарантирована неотвратимость запретов и ограничений. "Необходимо исключить возможность обхода санкций", - отметил он. 

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