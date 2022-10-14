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Качественные метизы оптом от ОПМ

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Строительство любого масштаба – от ремонтных работ в жилом доме до возведения внушительной многоэтажной постройки, требует метизов, причем их должно быть много. Разным крупным предприятиям требуются качественные изделия во внушительных масштабах – заказать их оптом предлагает компания ОПМ – один из ведущих российских поставщиков.

Метизы поставляются не только строительным компаниям, но и многим другим – производственным, торговым, сельскохозяйственным, а также для нужд ВПК. В каталоге компании – около пятидесяти тысяч наименований. Предлагают машиностроительный крепеж, строительный крепеж, микрокрепеж и многое другое.

Конкурентные преимущества компании ОПМ

Данная организация известна на рынке Санкт-Петербурга как надежный поставщик высококачественных крепежных изделий. Успех обусловлен рядом конкурентных преимуществ. Компания уже долгое время на рынке – она работает с 2000 года. Имеются прямые выходы на самых известных производителей крепежной продукции, фирма – официальный представитель известных брендов. Стоит отметить клиентоориентированность компании – тут постараются вникнуть в суть пожеланий партнеров и предоставить оптимальный сервис.

Экспертный технический отдел решает задачи любой сложности. Индивидуальный подход – каждому клиенту предоставляется менеджер, который является специалистом по метизам.

Предлагается крепеж из разных материалов. На сайте предприятия имеются метизы из латуни, полиамида, стали, алюминия. Для предприятий сотрудничество особенно выгодно благодаря стабильности и надежности поставок, что в особенности важно во времена санкций. Все заказываемые товары поставляются вовремя. Загляните в каталог крепежа – выбор действительно большой, позволяет найти все, что вам потребуется.

Стоит упомянуть сопутствующие услуги. Крепежные изделия могут быть изготовлены на заказ, на них наносят защитные покрытия, выполняют токарную обработку. В каталоге присутствуют анкеры, болты, винты, гвозди, дюбели, заклепки и многое другое. В каталоге представлены метизы из специальных сплавов, способных выдержать высокие перепады температур. Предлагаемые изделия соответствуют стандартам ГОСТ, DIN, EN. Если вас заинтересовал какой-либо продукт, можно отправить заявку. При возникновении вопросов обратитесь к менеджерам. Каждому заказу уделяется особое внимание, процесс обработки заявок оптимизирован.

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