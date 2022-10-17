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РИА Новости

В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие

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Пуск из комплекса "Калибр" кораблем Каспийской флотилии
Пуск из комплекса "Калибр" кораблем Каспийской флотилии.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

В США утверждают, что лишили Россию способности выпускать значимое оружие для спецоперации


ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Замминистра финансов США Уолли Адейомо утверждает, что западные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс способности производить и обслуживать вооружения, "имеющие критическое значение для операций на Украине", при этом он не назвал ни одного вида или образца вооружений и ничем не аргументировал свое утверждение.

"В результате наших коллективных действий российский военно-промышленный комплекс оказался неспособен производить и обслуживать критические значимое оборудование для операций на Украине", - заявил замминистра на встрече с представителями трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления.

Наиболее сложная ситуация, по оценкам Адейомо, сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются компоненты, необходимые для производства вооружений.

"Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий", - сказал он, не уточнив, о каких компаниях идет речь.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
17.10.2022 19:19
очень бы  хотелось  знать не  врут  ли амерские  эксперды! Они дотошно изучили все  не  разорвавшиеся  ракеты России и  могут  понимать кого  из  поставщиков  блокировать и где нет  аналогов  для  замены. Это важно, но... есть иранские  любители дронов камикадзе и они все  лепят из самого ширпотреба! Надеемся  на  помощь  персов, местные  работать разучились, только  пилить бабло  под  руководством топнутых  менеджеров!
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№2
18.10.2022 00:26
Да, похоже сейчас удары городам Украины наносятся в основном Геранями. Самолеты-снаряды с реактивными двигателями слишком дороги, а с производством ,,мозгов" для них у РФ вероятно большие проблемы.
0
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