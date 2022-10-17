В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие

В США утверждают, что лишили Россию способности выпускать значимое оружие для спецоперации

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Замминистра финансов США Уолли Адейомо утверждает, что западные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс способности производить и обслуживать вооружения, "имеющие критическое значение для операций на Украине", при этом он не назвал ни одного вида или образца вооружений и ничем не аргументировал свое утверждение.

"В результате наших коллективных действий российский военно-промышленный комплекс оказался неспособен производить и обслуживать критические значимое оборудование для операций на Украине", - заявил замминистра на встрече с представителями трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления.

Наиболее сложная ситуация, по оценкам Адейомо, сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются компоненты, необходимые для производства вооружений.

"Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий", - сказал он, не уточнив, о каких компаниях идет речь.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.