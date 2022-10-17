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Интерфакс-АВН

Рябков: договоренность по восстановлению иранской ядерной сделки в пределах досягаемости

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Договоренность по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находится в пределах досягаемости, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наша позиция сводится к тому, что договорённость в пределах досягаемости. К сожалению на обстановку влияют множество привходящих факторов, в том числе конъюнктурных, и это не упрощает решение задачи выхода на окончательный результат", - сказал он журналистам в Москве.

Замминистра подчеркнул: "Мы как придерживались раньше, так и сейчас строго следуем установке на то, что достижение этой договоренности в интересах всех, и она могла бы стать серьезным вкладом в укрепление региональной безопасности - в регионе, где слишком много проблем".

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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
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