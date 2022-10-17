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ТАСС

Президент Литвы призвал НАТО обеспечить Украину средствами ПВО

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: © AFP 2022 / CHRISTOPHE GATEAU

Гитанас Науседа считает, что альянс должен продолжать оказывать Киеву военную помощь и наращивать ее объемы

ВИЛЬНЮС, 14 октября. /ТАСС/. Обеспечение средствами противовоздушной обороны (ПВО) является для Украины на данном этапе военного конфликта с РФ крайней необходимостью. Об этом в пятницу в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"С учетом российских атак на гражданскую инфраструктуру системы противовоздушной обороны имеют для Украины решающее значение", - написал он по итогам разговора на своей странице в Twitter.

Науседа считает, что Североатлантический альянс должен продолжать оказывать Киеву военную помощь и наращивать ее объемы. "Наша военная поддержка Украине должна быть увеличена", - заявил президент. 

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Литва
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