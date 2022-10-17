Минобороны Эстонии настаивает на увеличении оборонных расходов до 3% ВВП

ЦАМТО, 14 октября. Как сообщило Минобороны Эстонии, глава военного ведомства страны Ханно Певкур заявил в парламенте, что для обеспечения устойчивого финансирования национальной обороны расходы на эти цели должны выйти на постоянный уровень 3% ВВП.

Как предполагается, в 2023 финансовом году оборонные расходы Эстонии составят 2,85% ВВП и впервые превысят уровень 3% в 2024 ф.г.

Как заявил министр, Эстония должна продолжить вносить вклад в обороноспособность в долгосрочной перспективе, по крайней мере, на том же уровне, что и в следующем году. Долгосрочные расходы на оборону должны быть зафиксированы на уровне 3% ВВП.

Х.Певкур обратил внимание законодателей на то, что при разработке планов национальной обороны всегда необходимо учитывать затраты жизненного цикла. Необоснованно и нецелесообразно приобретать системы вооружений, для которых невозможно будет поставить достаточное количество боеприпасов в будущем. Системы также нуждаются в обслуживании, а обучение подразделений невозможно проводить, просто читая учебники по военному делу.

Министр указал, что экипировка, склады, хранилища боеприпасов и другие разовые расходы для одной мотострелковой бригады резерва оцениваются в 1,3 млрд. евро. Годовая стоимость содержания такой бригады составляет около 130 млн. евро в текущих ценах. Два дивизиона самоходной артиллерии численностью 36 установок требуют инвестиций в размере около 235 млн. евро, а на их техническое обслуживание требуется в среднем 20 млн. евро в год. Потребность в боеприпасах на поле боя для нынешнего комплекта систем вооружения Эстонии составляет порядка 100 млн. евро в день.

Среди прочего, Эстония сталкивается с необходимостью инвестиций в увеличение численности сил территориальной обороны до 20 тыс. военнослужащих, а также размещение дополнительных подразделений союзных государств. При этом значительная доля инвестиций на эти цели остается в экономике Эстонии. Например, за последние три года закупки национальной оборонной техники и другие расходы составили немногим более 1 млрд. евро, из которых 562,5 млн. евро, или более половины, достались эстонским поставщикам.

Х.Певкур также подчеркнул соблюдение принципа, согласно которому, каждый евро, направляемый на национальную оборону, должен максимально повышать обороноспособность. Минобороны, по его словам, прилагает серьезные усилия в НАТО, Европейском Союзе и при переговорах с союзниками о получении финансирования вне государственного бюджета.

Для справки: как уже сообщал ЦАМТО, на этой неделе конгресс США утвердил дополнительный пакет финансирования на 2022 год, в результате чего общий объем помощи Эстонии в рамках программы "Иностранное военное финансирование" (FMF) в текущем году составит 140,5 млн. долл. Большая часть этой суммы пойдет на реализацию программы поставки ВС Эстонии РСЗО M-142 HIMARS, которую планируется завершить к 2025 году.

Министр обороны акцентировал внимание на том, что в настоящее время расходы на оборону в НАТО растут, но в балтийском регионе они увеличиваются большими темпами. По его данным, на восточном фланге НАТО расходы на оборону растут как в процентном, так и в абсолютном выражении. Все чаще целевым показателем расходов на оборону становится 3% ВВП. Эстония также должна стать постоянным членом "клуба 3%", – добавил Х.Певкур.