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ТАСС

В Минске предложили украинской стороне не размещать на границе зарубежные миссии с оружием

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Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией.
Источник изображения: © Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter

Для снижения напряженности украинцам нужно отводить от границы тероборону и военных, заявили в Госпогранкомитете Белоруссии

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо считает, что для предотвращения возможных конфликтов на границе украинской стороне необходимо отвести военных и не размещать иностранные вооруженные миссии. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с военнослужащими-срочниками и их родителями.

"Для снижения напряженности украинцам нужно отводить от границы тероборону и военных, а не размещать иностранные миссии с оружием. Чем меньше военнослужащих, кроме пограничников, на границе, тем меньше и предпосылок для конфликтов", - приводит слова главы Госпогранкомитета пресс-служба ведомства.

Пограничники республики, продолжил Лаппо, в состоянии пресекать провокации со стороны сопредельных государств. "Конечно, есть напряжение и с польской стороны, и со стороны прибалтийских стран, но особого внимания заслуживает украинское направление. Там пограничники несут службу в усиленном режиме, потому что с их стороны на границу часто выходят люди без опознавательных знаков. Кроме этого, были ситуации провокаций и оскорбления наших государственных символов. Сил и средств защитить нашу государственную границу у нас достаточно", - приводит слова главы ведомства агентство БелТА.

В Госпогранкомитете проинформировали, что в целях реагирования выставлены укрупненные пограннаряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы. "Тесное взаимодействие налажено с привлекаемыми для обеспечения пограничной безопасности частями и подразделениями Вооруженных сил Республики Беларусь, - отметили в комитете. 

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Белоруссия
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