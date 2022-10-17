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В России оценили эффективность ракеты «воздух-РЛС»

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Авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД (c) bmpd
Авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Российская противорадиолокационная ракета производства корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в ходе специальной военной операции на Украине показала эффективность, превышающую 98 процентов. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Для ударов по целям Вооруженных сил Украины использовались несколько десятков ракет класса "воздух-РЛС", произведенных КТРВ. Практически все успешно поразили заданные цели», — сказал он, не уточнив индекс ракеты.

Отмечается, что речь может идти о высокоскоростной ракете класса «воздух-РЛС» Х-31ПД, предназначенной для поражения радиолокационных станций (РЛС) зенитных ракетных систем. По данным каталога продукции военного назначения КТРВ, максимальная дальность пуска ракеты составляет 250 километров. Боеприпас может запускаться с воздушного носителя с высоты 15 километров на скорости около 1700 километров в час.

Агентство отметило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В сентябре источник РИА Новости сообщил, что американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missile (HARM) показали нулевую эффективность на Украине. Большую часть ракет сбили российские зенитные ракетные комплексы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Х-31
Компании
Корпорация ТРВ
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