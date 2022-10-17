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Военное обозрение

ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»

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Источник изображения: topwar.ru

По мере того, как ВС США реализуют программу Project Convergence, ВВС сосредоточились на выработке новой тактики с использованием так называемого роя дронов. Издание Breaking Defense приводит заявления американских военных на недавней конференции AUSA.

Напомним, что программа Project Convergence подразумевает объединение всех армейских средств, от стрелкового отделения до спутниковой разведки в единую среду для принятия более быстрых и эффективных решений.

Как заявил директор по модернизации авиации в Army Futures Command Вальтер Рюген, ВВС США в текущем году испытали уникальную технологию использования роя дронов, действующих по принципу «волчьей стаи».

Мы запустили несколько волн беспилотников. Первые прибыли, чтобы увидеть, что там есть, и сообщить, что нам нужно сделать. Затем приходит следующая стая, которая наносит удар, а после этого еще одна волна проводит оценку и сообщает, нужно ли нам наносить дополнительные удары

- рассказал о вышеупомянутой технологии директор Авиационного и ракетного центра армии Джеффри Лангхаут.

В свою очередь, Рюген отметил, что «волчьи стаи» могут сыграть ключевую роль в выполнении еще одной важной миссии. С его слов, рой дронов мог бы стать неким проводником через ПВО противника. Если БПЛА успешно преодолели защитный рубеж, то можно следом запускать и штурмовую авиацию.

Директор по модернизации авиации в Army Futures Command добавил, что использование дронов и «правильной тактики» значительно повысит выживаемость американских пилотируемых самолетов в зоне, перенасыщенной средствами ПВО противника.

Как выразился Рюген, Россия на Украине продемонстрировала «плохую тактику».

Плохая дисциплина, полеты по одному и тому же маршруту на большой высоте в течение дня каждый раз будут приводить к потерям

- заявил эксперт.

В то же время, со слов Рюгена, летая низко, быстро и непредсказуемо, с точной разведывательной информацией, предоставляемой беспилотниками, летчики ВВС США смогут легко находить бреши в обороне противника и преодолевать его ПВО.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
17.10.2022 12:17
Как валить ПВО амеры  отлично  знают и  проделывали это и ы Ираке и Югославии. Завалить ложными  целями, чтобы  активировть радары и пусковые  установки, а  потом  по  координатам ракетами "воздух-поверхность" и так  до полного  уничтожения. Сколь эффективны советские комплексы ПВО  против F-35  не  знает  никто, пока  не было реальных боевых действий. В Сирии амеры с  отражателями  летали и никак  не прятались. А сегодня день сделали иранские Герань-2. Клевали  объекты в Киеве  как хотели и никакое  ПВО  не  работало! А  когда Калибры  летят то стреляют и сбивают, хотя  не  знаю  сколько  реально! Пример  простейшего решения нанесения  поражения  противнику примитивными , но очень эффективными  средствами! Браво персы! Жаль генштаб МО никак  не ответит за  мудрую  стратегию по освоению средств  на ремонт Кузи бесконечное  создание Су-57. Даже  распиаренные Хаймарсы  проиграли вчистую персидским Гераням ! Никто не  вспоминает  сейчас  про Хаймарсы  как о  чуде  оружии, а про Герани так  каждый день!
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