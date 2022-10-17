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Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября

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Учения Rapid Trident-2021 на Украине
Учения Rapid Trident-2021 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября

Учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" пройдут с 17 по 30 октября.

В маневрах примут участие 14 стран блока.

Стратегические ядерные учения НАТО пройдут примерно в тысяче километров от России.

Генсек организации Йенс Столтенберг назвал их "обычными и ежегодными учениями, направленным и на обеспечение безопасного, эффективного сдерживания и предотвращения эскалации".

Принимающие участие в учениях самолеты будут без боевых зарядов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Также Кирби отметил, что предстоящие учения были запланированы еще до событий на Украине 24 февраля.

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Россия
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Украина
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Военные учения
Ядерный щит
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