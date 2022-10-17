Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября
Учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" пройдут с 17 по 30 октября.
В маневрах примут участие 14 стран блока.
Стратегические ядерные учения НАТО пройдут примерно в тысяче километров от России.
Генсек организации Йенс Столтенберг назвал их "обычными и ежегодными учениями, направленным и на обеспечение безопасного, эффективного сдерживания и предотвращения эскалации".
Принимающие участие в учениях самолеты будут без боевых зарядов, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Также Кирби отметил, что предстоящие учения были запланированы еще до событий на Украине 24 февраля.