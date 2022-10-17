Норвегия поставит артиллерийские боеприпасы ВС Украины

ЦАМТО, 14 октября. Норвегия намерена выделить до 210 млн. норв. крон (20,16 млн. долл.) из средств, которые были пожертвованы возглавляемому Великобританией Международному фонду закупки и транспортировки оружия на Украину.

Выделенная сумма позволит закупить боеприпасы для артиллерийских систем, которые ранее были поставлены ВС Украины. Так, она покроет поставку 17 тыс. боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам 12 октября принял участие во встрече с западными союзниками в рамках контактной группы по обороне Украины. На встрече обсуждалась дальнейшая поддержка Украины.

Контактная группа по обороне Украины – это инициатива под руководством США, объединяющая около 40 стран.

Правительство Норвегии также предложило дополнительно безвозмездно выделить Украине в качестве военной помощи 3 млрд. норвежских крон в 2022 году. Эта сумма, в частности, позволит приобрести зимнее обмундирование и зимнее снаряжение для ВС Украины на сумму 250 млн. норвежских крон.

Норвегия уже вложила 400 млн. норвежских крон (38,4 млн. долл.) в возглавляемый Великобританией фонд для закупки и транспортировки оружия на Украину. Кроме того, ранее ВС Норвегии передали ВС Украины:

- 4000 ручных противотанковых гранатометов M72;

- 1500 бронежилетов, 5000 шлемов, 15000 полевых пайков, 1000 противогазов, 2000 спальных мешков, 10000 спальных матов, небольшое количество приборов ночного видения и обмундирования;

- несколько пусковых установок ПЗРК "Мистраль" и около 100 ракет для них;

- 22 гаубицы M-109 с запасными частями и боеприпасам;

- три РСЗО MLRS (совместно с Великобританией);

- 14 бронированных машин LAV-3 компании Iveco;

- нано-БЛА "Блэк Хорнет" на сумму 90 млн. крон (совместно с Великобританией);

- около 160 противотанковых ракет AGM-114 "Хеллфайр".

Совместно с Министерствами обороны Германии и Дании военное ведомство Норвегии также профинансирует безвозмездную передачу Украине 16 ед. 155-мм артиллерийских систем "Зузана-2" на общую сумму 92 млн. евро.