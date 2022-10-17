Париж и Киев создали фонд для прямых закупок вооружения

Украина купит оружие у Франции на 100 миллионов евро через специальный фонд

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню и министр обороны Украины Алексей Резников подписали в Брюсселе в рамках министерской встречи НАТО соглашение о создании фонда поддержки Украины. Документом предполагается приобретение вооружения непосредственно у французских производителей, говорится в пресс-релизе французского министерства обороны.

Отмечается, что этот фонд позволит Киеву приобретать военную технику напрямую у французских производителей.

Ранее сообщалось об уже направленных Парижем для украинской армии 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR и планах поставки гаубиц, радаров и ракет ПВО.