Войти
ТАСС

Лукашенко предлагает искать пути мирного решения конфликта на Украине

519
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент Белоруссии считает, что США надо подключиться к переговорам об урегулировании конфликта на Украине

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Ситуация на Украине должна решаться мирным путем, в этом должны быть заинтересованы все, включая США. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC, выдержки из которого приводит агентство БелТА.

"Нужно искать пути мирного решения этого конфликта. Это выгодно для всех, в том числе для США", - сказал Лукашенко.

Он считает, что США надо подключиться к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. "Надо было США подключиться к этому процессу в таком русле, а не направлять на Украину все большее и большее количество самых современных видов оружия", - сказал президент в интервью американской телекомпании NBC, выдержки из которого приводит агентство БелТА в пятницу. По его словам, президент Турции, одной из ключевых стран в НАТО, "не в восторге от того, что происходит". "И постоянно даже не намекают, а уже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться", - сказал Лукашенко. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
США
Турция
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
08.04.2022
Вот как Индия поможет России и Украине
24.11.2021
Le Figaro (Франция): опасная эскалация на Украине
20.07.2021
Geopolitika.news (Хорватия): россияне готовятся к новой войне за Черное море
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
20.11.2015
25 лет ДОВСЕ: как всеобщая безопасность оказалась не нужна
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
13.12.2012
Геополитические меры космического характера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 19:19
  • 1
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»