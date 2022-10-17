Лукашенко предлагает искать пути мирного решения конфликта на Украине

Президент Белоруссии считает, что США надо подключиться к переговорам об урегулировании конфликта на Украине

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Ситуация на Украине должна решаться мирным путем, в этом должны быть заинтересованы все, включая США. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC, выдержки из которого приводит агентство БелТА.

"Нужно искать пути мирного решения этого конфликта. Это выгодно для всех, в том числе для США", - сказал Лукашенко.

Он считает, что США надо подключиться к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. "Надо было США подключиться к этому процессу в таком русле, а не направлять на Украину все большее и большее количество самых современных видов оружия", - сказал президент в интервью американской телекомпании NBC, выдержки из которого приводит агентство БелТА в пятницу. По его словам, президент Турции, одной из ключевых стран в НАТО, "не в восторге от того, что происходит". "И постоянно даже не намекают, а уже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться", - сказал Лукашенко.