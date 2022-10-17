У производителя ЗРК "Бук" сменился директор

Новым генеральным директором АО "Ульяновский механический завод" стал Сергей Чурин

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новым генеральным директором АО "Ульяновский механический завод", на котором производятся зенитно-ракетные комплексы "Бук", назначен Сергей Чурин. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".

"Решением Совета директоров АО "Ульяновский механический завод" генеральным директором АО "УМЗ" назначен Чурин Сергей Сергеевич <…> Ранее занимавший пост генерального директора УМЗ Вячеслав Лапин досрочно прекратил полномочия по состоянию здоровья. После передачи дел и должности он продолжит работать на предприятии", - сказали в пресс-службе.

Сергей Чурин родился 12 апреля 1967 года, в 1991 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского по специальности "Экономика и планирование материально-технического снабжения", а 2010 году - Высшую школу экономики. Трудится на УМЗ с 2007 года.

УМЗ серийно производит ряд высокоэффективных средств противовоздушной обороны Сухопутных войск и радиолокационные системы. В частности, производятся зенитная самоходная установка "Шилка", зенитные ракетные комплексы "Куб" и "Бук", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".