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ТАСС

У производителя ЗРК "Бук" сменился директор

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Самоходная огневая пусковая установка комплекса "Бук"
Самоходная огневая пусковая установка комплекса "Бук".
Источник изображения: Артур Лебедев/ТАСС

Новым генеральным директором АО "Ульяновский механический завод" стал Сергей Чурин

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новым генеральным директором АО "Ульяновский механический завод", на котором производятся зенитно-ракетные комплексы "Бук", назначен Сергей Чурин. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".

"Решением Совета директоров АО "Ульяновский механический завод" генеральным директором АО "УМЗ" назначен Чурин Сергей Сергеевич <…> Ранее занимавший пост генерального директора УМЗ Вячеслав Лапин досрочно прекратил полномочия по состоянию здоровья. После передачи дел и должности он продолжит работать на предприятии", - сказали в пресс-службе.

Сергей Чурин родился 12 апреля 1967 года, в 1991 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского по специальности "Экономика и планирование материально-технического снабжения", а 2010 году - Высшую школу экономики. Трудится на УМЗ с 2007 года.

УМЗ серийно производит ряд высокоэффективных средств противовоздушной обороны Сухопутных войск и радиолокационные системы. В частности, производятся зенитная самоходная установка "Шилка", зенитные ракетные комплексы "Куб" и "Бук", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска". 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Тунгуска
Компании
Алмаз-Антей
ГАЗ Группа
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2 комментария
№1
17.10.2022 09:42
Цитата
УМЗ серийно производит ряд высокоэффективных средств противовоздушной обороны Сухопутных войск и радиолокационные системы. В частности, производятся зенитная самоходная установка "Шилка", зенитные ракетные комплексы "Куб" и "Бук", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска". 
Правда штоль..??
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№2
17.10.2022 10:58
Цитата, forumow сообщ. №1
вот уж действительно умора... много ли они за последнее время "кубов", "шилок" и "тунгусок" напроизводили... да, что там тех же "БУК"!
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