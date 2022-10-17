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ТАСС

DPA: послы стран Евросоюза одобрили создание тренировочной миссии для украинских военных

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Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Агентство сообщает, что предполагается обучать украинцев управлять системами вооружений, которые поставляются Киеву, снайперским навыкам, разминированию, а также оказанию медицинской помощи

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Послы стран ЕС одобрили создание тренировочной миссии для украинских военнослужащих. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Комитет постоянных представителей 27 стран ЕС в пятницу единогласно одобрил миссию по обучению порядка 15 тыс. украинских военных. Чтобы минимизировать риски для них, тренировочные мероприятия будут проходить не на Украине, но в таких странах ЕС, как Германия и Польша. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на полях встречи НАТО в Брюсселе в четверг заявила, что Германия готова обучить до 5 тыс. человек.

Миссия пока рассчитана на два года. В ее рамках предполагается обучать украинцев управлять системами вооружений, которые поставляются Киеву, снайперским навыкам, разминированию, а также оказанию медицинской помощи. Как ожидается, окончательно решение о миссии будет одобрено на заседании глав МИД 17 октября в Люксембурге. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель инициировал программу по обучению украинских военных в августе. Несколько стран ЕС уже тренируют их на основе двусторонних договоренностей. В их числе и Германия.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Люксембург
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Россия
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Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
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