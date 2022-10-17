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В России создадут снайперскую винтовку под калибр НАТО

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Продукция «Лобаев Армс»
Продукция «Лобаев Армс».
Источник изображения: www.prometall.info

Российский производитель оружия Lobaev Arms рассказал о разработке снайперской винтовки под калибр НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам основателя предприятия Владислава Лобаева, самозарядная снайперская винтовка калибра 308 win (7,62 х 51 НАТО) будет произведена в России. Оружие создается с учетом потребностей спецоперации на Украине. Данный образец будет отличаться увеличенной дальностью поражения и кучностью стрельбы.

«Сейчас мы находимся на финальном этапе разработки снайперской "самозарядки" в калибре 308 win», — подчеркнул Лобаев. Специалист отметил, что конструкторы хотят получить винтовку с полминутной (одна угловая минута — 1/60 градуса) кучностью и дальностью стрельбы 1000 метров. По словам Владислава Лобаева, первая установочная партия будет состоять из ста штук, производство винтовок может начаться в ноябре.

Лобаев отметил, что испытания данного оружия находятся в завершающей стадии. Также основатель Lobaev Arms подчеркнул, что конструкторы проектировали винтовку, опираясь на пожелания бойцов: «Они нам высказали соответствующие просьбы: нужна винтовка в 308-м калибре, но не "болтовая" (винтовка с ручной перезарядкой), а именно "самозарядка"».

В середине октября стало известно, что госкорпорация «Ростех» намерена выпустить новую крупнокалиберную снайперскую винтовку. Она разрабатывается под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов — 12,7 на 108 миллиметров.

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Россия
Украина
Компании
Ростех
Проекты
NATO
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