В Евросоюзе заканчиваются средства на возмещение поставок оружия Украине

ЦАМТО, 14 октября. Резервный фонд ЕС, предназначенный помочь странам заменить оружие, поставленное на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов на возмещение, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Politico.

Как сообщает издание, первоначально предполагалось, что резервный фонд, выросший с 500 млн. евро до 1,5 млрд. евро, покроет 85 проц. расходов на возмещение оружия, но после получения большого количества запросов Брюссель подсчитал, что сможет покрыть только около 46 проц.

Согласно статье, снижение процента возмутило Польшу, одного из крупнейших в ЕС поставщиков оружия для Украины, которая потребовала возмещения расходов больше других стран, запросив 1,8 млрд. евро.

Издание считает, что эта ситуация рискует подорвать репутацию ЕС как раз в то время, когда Украина просит Европу предоставить ей больше оружия. Германия и Франция уже подвергаются критике за недостаточную поддержку, а другие европейские страны говорят, что у них заканчиваются запасы военного оборудования, отмечает агентство.