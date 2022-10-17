Маск подтвердил, что не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине

Предприниматель сообщил, что решение последовало после того, как действующий посол Украины в Берлине Андрей Мельник посоветовал ему "отвалить", используя нецензурное выражение

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск подтвердил в пятницу, что его компания SpaceX не может продолжать оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

"SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами. Это неразумно", - написал он в Twitter.

Ранее в распоряжение телекомпании CNN попало письмо, в котором SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу системы Starlink на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. По информации телекомпании, в документе также содержалась просьба к американскому Минобороны взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. В общей сложности речь идет о выделении по линии Пентагона $124 млн до конца текущего года, утверждает CNN.