В прессе Китая: Европе без России грозит деиндустриализация

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Европе без России грозят деиндустриализация и большие финансовые убытки. Таков наиболее пессимистичный, но вполне вероятный вариант развития событий.

Об этом пишет Ян Крикке в своей статье для китайского издания Asia Times.

В прессе Китая прогнозируют потерю Евросоюзом триллионов долларов капитала, которые были ранее инвестированы. В итоге следует ожидать быстрого и существенного падения уровня благосостояния обычных европейцев.

Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию – и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными

- считает Крикке.

И если в Европе вовремя не осознают степень серьезности стоящих перед ними проблем, решать их придется самостоятельно, ведь союзников и деловых партнеров у Европы может не остаться. Автор считает, что к тому времени, Москва, вероятно, окончательно переориентируется на Восток, а Соединенным Штатам будет не до европейских дел, так как у них будет слишком много собственных забот. И тогда ЕС останется со своими проблемами наедине.

Цена потери России неисчислима

- пишет Крикке.

О том, что европейцам не стоит рассчитывать на помощь Соединенных Штатов в преодолении энергетического кризиса, прозрачно намекала министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что Америка не сможет предоставить им необходимое количество СПГ из-за ограниченности мощностей. Поэтому Европу ожидает «сложная зима».