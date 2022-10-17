В прессе Китая: Европе без России грозит деиндустриализация

Источник изображения: topwar.ru
Европе без России грозят деиндустриализация и большие финансовые убытки. Таков наиболее пессимистичный, но вполне вероятный вариант развития событий.
Об этом пишет Ян Крикке в своей статье для китайского издания Asia Times.
В прессе Китая прогнозируют потерю Евросоюзом триллионов долларов капитала, которые были ранее инвестированы. В итоге следует ожидать быстрого и существенного падения уровня благосостояния обычных европейцев.
- считает Крикке.
И если в Европе вовремя не осознают степень серьезности стоящих перед ними проблем, решать их придется самостоятельно, ведь союзников и деловых партнеров у Европы может не остаться. Автор считает, что к тому времени, Москва, вероятно, окончательно переориентируется на Восток, а Соединенным Штатам будет не до европейских дел, так как у них будет слишком много собственных забот. И тогда ЕС останется со своими проблемами наедине.
- пишет Крикке.
О том, что европейцам не стоит рассчитывать на помощь Соединенных Штатов в преодолении энергетического кризиса, прозрачно намекала министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что Америка не сможет предоставить им необходимое количество СПГ из-за ограниченности мощностей. Поэтому Европу ожидает «сложная зима».