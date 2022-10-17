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ЦАМТО

НАТО будет наращивать производство и запасы вооружений, заявил Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/Olivier Matthys

ЦАМТО, 14 октября. Главы министерств обороны стран НАТО приняли решение о наращивании запасов вооружений и разместят долгосрочные заказы производителям.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав министерств обороны стран блока.

"Сегодня мы решили увеличить запасы боеприпасов и техники, ускорить поставки, использовать процедуры оборонного планирования НАТО для размещения долгосрочных заказов для увеличения производства", – сказал он.

На той же встрече США глава Пентагона Ллойд Остин призвал партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону выше уровня 2% ВВП.

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