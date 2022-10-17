ВВС Великобритании получили 21-й самолет ВТА A-400M "Атлас"

ЦАМТО, 14 октября. Минобороны Великобритании объявило о прибытии 11 октября на авиабазу "Брайз Нортон" в Оксфордшире 21-го (из 22 заказанных) самолета ВТА A-400M "Атлас".

Самолет (р.н. ZM420 / с.н. MSN056) совершил перелет в Великобританию после завершения в Мадриде приемки комиссией Организации по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment & Support – DE&S) МО Великобритании.

Как сообщал ЦАМТО, Великобритания в числе семи стран, входящих в Европейское управление по закупкам вооружений (OCCAR), в декабре 2001 года подписала соглашение на поставку 25 ед. A-400M. Планировалось, что первые самолеты будут приняты на вооружение в 2011 году, однако по различным причинам сроки поставки A-400M были перенесены. В 2011 году Великобритания сократила заказ на 3 ед. С учетом этого, общая стоимость заказа оценивается в 2,75 млрд. фунтов стерлингов.

Первый из 22 самолетов был передан ВВС Великобритании на предприятии Airbus Defence & Space в Севилье (Испания) 14 ноября 2014 года и был официально принят на вооружение 27 ноября 2014 года. 20-й самолет вошел в боевой состав ВВС Великобритании в июле 2018 года.

В опубликованном в феврале прошлого года "Плане оснащения вооруженных сил на 2021-2031 годы", не раскрывая подробности, Министерство обороны Великобритании указало, что может приобрести дополнительные самолеты A-400M.

Сейчас общий заказ на поставку самолетов A-400M составляет 178 ед. (Германия – 53 ед., Франция – 50 ед., Испания – 27 ед., Великобритания – 22 ед., Турция – 10 ед., Бельгия – 7 ед., Люксембург – 1 ед., Малайзия – 4 ед., Индонезия – 2 ед., Казахстан – 2 ед.).

По данным Airbus Defence & Space, на текущий момент заказчикам поставлены 112 самолетов, в т.ч.: Великобритании – 21 ед., Франции – 19 ед., Бельгии – 6 ед., Германии – 38 ед., Малайзии – 4 ед., Испании – 13 ед., Турции – 10 ед., Люксембургу – 1 ед.