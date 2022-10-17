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ТАСС

NYT: ЕС будет обучать украинских военных обращению с системами вооружений

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Планируемая миссия для обучения будет первой на земле Евросоюза

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Европейские инструкторы в рамках создаваемой тренировочной миссии ЕС будут обучать тысячи украинских военных управлять системами вооружений, которые поставляются Киеву, "снайперским навыкам", а также будут осуществлять медицинскую подготовку. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times со ссылкой на западных дипломатов и чиновников.

Как пишет издание, сообщество уже тренирует военных за рубежом, но это происходит в африканских странах. Планируемая миссия для обучения украинских военнослужащих будет первой на земле Евросоюза. Переговоры о ее создании велись на протяжении нескольких недель. По словам опрошенных газетой дипломатов, некоторые страны ЕС сначала опасались, что создание миссии "увеличит риск вовлечения в войну", но в итоге все равно согласились с идеей. Дипломаты добавили, что небольшое число стран ЕС не будет принимать участие в миссии из-за того, что в их конституциях закреплено положение о нейтралитете. Детали работы миссии, как предполагается, будут согласованы к середине ноября.

Во главе миссии будут Польша и Германия. Согласно одному из возможных сценариев, в Польше будет размещен штаб миссии, а в Германии - верховное командование или дополнительные тренировочные центры. Отдельные страны ЕС смогут по своему усмотрению принимать на своей территории украинских военных для специализированной подготовки или направлять их в Польшу и ФРГ, пишет издание. НАТО, США и Великобритания уже обучают украинцев, в том числе на территории Польши, но учреждаемая европейская миссия будет действовать отдельно. Дипломаты и чиновники указали газете, что им известно о "подводных камнях" и возможном конфликте между структурами из-за разных способов обучения.

В четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что итоговое решение о создании тренировочной миссии должно быть принято в понедельник на встрече глав МИД стран объединения в Люксембурге.

Агентство Agence France-Presse сообщило в среду, что послы стран Евросоюза согласовали создание миссии по организации тренировочных мероприятий для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС. По данным дипломатов, такое решение было принято послами ЕС в Брюсселе и будет одобрено на заседании глав МИД 17 октября в Люксембурге. Предполагается, что указанная миссия позволит первоначально обучить около 15 тыс. военнослужащих Украины.

Дипломаты уточнили, что решение предусматривает создание штаб-квартир и учебных центров в каждом государстве ЕС, организующем подготовку. О своей готовности проводить тренировочные мероприятия заявили Польша и Германия. Финансирование миссии обеспечит Европейский фонд мира.

Газета Welt am Sonntag в минувшее воскресенье сообщила, что мандат миссии рассчитан на два года. Она же отметила, что Украина запрашивала обучение 50 тыс. военнослужащих.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в августе заявил, что Евросоюз обсуждает вопрос создания тренировочной миссии для украинской армии, но не на территории Украины, а в одной из соседних стран. Он отметил, что ЕС может обеспечить подготовку командного состава, обучение организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. 

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