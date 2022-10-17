"Все случится скоро". Что начинается в Запорожье

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Киевский режим продолжает перебрасывать войска на восток. ВСУ, воодушевленные успехом в Харьковской области, хотят занять как можно большую территорию до осенней распутицы. Наступать собираются по нескольким направлениям.

Болезненные удары

В начале недели Москва кардинально изменила тактику на Украине. Только в понедельник российская армия выпустила несколько десятков высокоточных ракет и дронов-камикадзе по объектам военного управления, связи и энергетики киевского режима. Таких массированных ударов не было с первых дней спецоперации. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и ряде других крупных городов. Многие населенные пункты остались без электричества, частично нарушено водоснабжение.

Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Затем российские ракетчики сосредоточились на транспортной инфраструктуре. В частности, несколько ракет поразили железнодорожную станцию в Шепетовке Хмельницкой области. Через этот важный логистический узел снабжают войска.

Военные аналитики считают, что удары по критической инфраструктуре могут изменить ситуацию на фронте. Во-первых, осложняется перевозка живой силы и боевой техники железнодорожным транспортом. Во-вторых, неполадки с системами Starlink затрудняют управление подразделениями. Наконец, уничтожение ремонтных заводов замедляет обслуживание военной техники. Однако этого недостаточно.

"Да, повреждены некоторые электростанции. Но я уверен, что большую часть можно восстановить в короткие сроки, — говорит доктор военных наук Константин Сивков. — Скорее всего, это предупредительные удары — демонстрация нашей способности и решимости проводить такие массированные акции. На это указывает и то, что по ключевым зданиям, где находится военное и политическое руководство страны, не били".

Активность диверсантов

Вместе с тем в Киеве решили, по всей видимости, устроить очередную "информационную победу" на линии фронта. Уже несколько дней поступают сообщения о стягивании крупных сил ВСУ на Запорожском направлении.

Украинские военнослужащие Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

"Мы отслеживаем переброску их войск, — рассказывает офицер армии ДНР с позывным Клим. — Эшелоны и колонны идут практически ежедневно. По нашим данным, готовят наступление на Ореховском и Гуляйпольском участках. Цель — перерезать фронт и выйти к Мелитополю и Бердянску. В случае захвата этих городов Киев вернет себе доступ к Азовскому морю и сможет наступать в трех направлениях: на Херсон с востока, Крым и Мариуполь".

Один из тревожных признаков — высокая активность диверсионно-разведывательных групп. Они выявляют позиции артиллерии и ПВО, наводят огонь, минируют объекты в тылу, а также охотятся на высокопоставленных армейских командиров.

"ДРГ забрасывают к нам регулярно, прощупывают оборону, — отмечает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. — Мне известно как минимум о семи подобных случаях на достаточно небольшом участке фронта. Это много".

Иностранная помощь

По словам Рогова, еще в конце сентября на Украину вернулись около 450 бойцов Сил специальных операций, обучавшихся в странах НАТО. Вероятно, подразделение задействуют для захвата Запорожской АЭС. Поддержат иностранные наемники, которых в Запорожской области много. Рогов уверяет, что одних только поляков у линии боевого соприкосновения — до пяти тысяч.

Это подтверждает видео, опубликованное на днях замминистра информации ДНР Даниилом Безсоновым. Кадры, предположительно, сняты нашлемной камерой члена "Интернационального легиона", попавшего в засаду у села Пологи. В объектив попали лица сослуживцев. Некоторых опознали, например немца Йонаса Кратцберга — ветерана бундесвера, который воюет за Украину с ранней весны.

Российский спецназ уничтожил эту ДРГ, но сколько их еще действует в Запорожье — неизвестно. Обстановка накаляется с каждым днем, и, возможно, очень скоро там развернутся ожесточенные бои. На этом участке фронта российские военные уже закончили возводить линию обороны и перебросили сюда значительные резервы.

Херсонское противостояние

Непросто и в соседней Херсонской области. В четверг врио губернатора региона Владимир Сальдо попросил российские власти организовать эвакуацию местных жителей, поскольку ВСУ постоянно бомбят Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань, Чернобаевку и другие населенные пункты.

Военные в Херсоне Источник изображения: © AP Photo

Бои (в целом позиционные) идут на двух направлениях — Андреевском и Бериславском. ВСУ стягивают силы через реку Ингулец и на юго-востоке Николаева. И на всем фронте встречают организованное и ожесточенное сопротивление. По данным местных властей, уже отбили несколько волн атак.

Пока неясно, какое из двух направлений для наступления выберет Киев — Херсонское, Запорожское или оба сразу. Впрочем, аналитики не исключают, что активность ВСУ в этих регионах — лишь отвлекающий маневр, а главный удар будет в другом месте. Так или иначе, все решится в ближайшие недели.