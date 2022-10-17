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Военное обозрение

Американская пресса пишет о развязывании Вашингтоном «войны полупроводников» с Китаем

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно администрация США ввела новые правила экспорта. Их главная цель – лишить Китай возможности импорта наиболее передовых полупроводников западного производства. Об этом сообщает американское издание The New York Times. Поскольку разнообразные ограничения в отношении торговли с КНР вводились и ранее, фактически речь идет о полноценной технологической войне против Китая.

Американский аналитик Томас Фридман, опубликовавший статью в NYT, считает происходящее «войной на два фронта», причем с Китаем разворачивается «война полупроводников». На Украине США ввязались в военное противостояние с Россией, пусть и опосредованно. Америка не только поставляет оружие и вкладывает огромные деньги в Украину, но и направляет наемников. Не далее как вчера Государственный департамент США признал факт гибели очередного американца.

Что касается Китая, то война с ним носит пока экономический характер. Вопреки распространенному мнению, к событиям вокруг Тайваня американское противостояние Пекину не имеет практически никакого отношения. Только экономика, боязнь утраты лидирующих позиций в целом ряде сфер глобального рынка.

Лицо информационного века определяют полупроводники. Самые лучшие чипы в мире однозначно дают все преимущества стране, которая их разрабатывает и производит. У нее будут самое лучшее оружие, самые лучшие предприятия, самые продвинутые компьютеры, пишет автор статьи в NYT. Сегодня в сфере полупроводников лидируют страны, находящиеся под контролем США – тот же Тайвань. Однако Китай пытается догнать мировых лидеров в сфере полупроводников. Именно поэтому, чтобы остановить Пекин, США и приняли новые правила, ограничивающие импорт полупроводников в Китай.

Эти ограничения – свидетельство того, что США стремятся не только к военно-политической и экономической, но и к научно-технологической гегемонии в современном мире. Аналитик Пол Триоло считает, что главная цель США, если следовать этим правилам, заключается в воспрепятствовании возможности Китая развиваться в сфере высокопроизводительных вычислений.

Источник изображения: topwar.ru

Производственное здание TSMC в г. Синьчжу

По новым правилам, помимо экспортных ограничений, американским ученым и инженерам прямо запретили участвовать в производстве чипов китайскими компаниями без специального разрешения. Даже если гражданин США работает в КНР, на него распространяются эти правила. А вот и свидетельство попыток США тотально доминировать в мире: правила запрещают не только американским, но и, внимание, неамериканским компаниям поставлять оборудование или программное обеспечение китайским организациям, внесенным в специальный список.

Поскольку полупроводники производятся скорее широкой коалицией компаний из Японии, Тайваня и Южной Кореи, нежели американской промышленностью, это требование имеет очень важное значение. Компания TSMC из Тайваня считается ведущим в мире производителем полупроводников, так как все члены «коалиции чипов» доверяют ей свои секреты, и она использует их во благо этой «коалиции».

В условиях запрета на экспорт новейших полупроводников, Китаю остается лишь «методом тыка» пытаться изготовить подобные чипы самостоятельно. Ну и никто не отменял промышленный шпионаж, конечно. Между тем, нельзя сказать, что США сами находятся в выгодном положении в вопросе производства полупроводников: 90% чипов закупается у тайваньской компании TSMC и 10% у корейской Samsung. Поэтому американские правила фактически означают навязывание воли США другим странам, компании из которых и производят в основной массе передовые микросхемы.

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