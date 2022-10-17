СМИ: США не извлекли уроков из кризиса на Украине

Об этом свидетельствует обновленная Стратегия национальной безопасности страны, пишет Global Times

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Обновленная Стратегия национальной безопасности США свидетельствует о том, что Вашингтон не извлек никаких уроков из кризисной ситуации, сложившейся на Украине. Такое мнение в пятницу выразила китайская газета Global Times.

"Выпуск этого стратегического документа был отложен на несколько месяцев в связи с украинским кризисом, однако из отчета нельзя сделать выводов о том, что в США задумались над первопричиной сложившейся ситуации и тем более извлекли из нее какие-либо уроки", - отмечает автор статьи.

По его мнению, Вашингтон, руководствуясь "мышлением холодной войны", стремится к усилению лагерного противостояния, которое и стало основной причиной конфликта на Украине. Отмечается также, что документ свидетельствует о том, что "администрация Байдена так и не смогла внести какие-либо поправки в радикальную позицию администрации Трампа в отношении Китая".

В среду Белый дом опубликовал новую редакцию Стратегии национальной безопасности США. В этом программном документе, насчитывающем около 50 страниц, в частности, отмечается, что Соединенные Штаты берут курс на сдерживание России и конкурентную борьбу с Китаем, рассчитывая одержать в ней победу.

Как заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на специальном телефонном брифинге по этому документу, Вашингтон рассматривает Китай в качестве самого значительного геополитического вызова для себя, при этом США не хотят жесткого разделения мира на блоки, открытой конфронтации или новой холодной войны.