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ТАСС

Помощник президента США обсудил с коллегами из Литвы военную помощь Киеву

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Джейк Салливан
Джейк Салливан.
Источник изображения: topwar.ru

Джейк Салливан, Кестутис Будрис и Аста Скайсгирите рассмотрели вопрос о дальнейших мерах против России

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в четверг с литовскими коллегами оказание военной помощи Украине и санкции против России. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, с Салливаном встретились советники президента Литвы по вопросам национальной безопасности и внешней политики Кестутис Будрис и Аста Скайсгирите. "Они обсудили общую приверженность продолжению оказания Украине помощи в военной сфере, чтобы она могла защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также дальнейшему давлению с тем, чтобы призвать Россию к ответу", - говорится в заявлении.

Салливан "подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов коллективной обороне НАТО". "Кроме того, они обсудили планы проведения саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году", - уточняется в документе.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные санкции. Западные государства приступили к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

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Литва
Россия
США
Украина
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Путин Владимир
Проекты
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