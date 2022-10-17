Войти
Военное обозрение

Компания Lobaev Arms разрабатывает роботизированный комплекс для борьбы с малыми дронами

606
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новый роботизированный комплекс для борьбы с малыми дронами создается в России, разработкой занимается компания Lobaev Arms. Об этом рассказал основатель одного из предприятий-разработчиков данного проекта Владислав Лобаев.

Новый комплекс создается в кооперации с крупным российским концерном, задача - разработать и запустить в серийное производство роботизированный антидроновый комплекс, предназначенный для борьбы с малыми дронами. Внедрение такого комплекса позволит экономить дорогостоящие ракеты, обходясь средствами нейтрализации более дешевой категории. В настоящее время проект находится на стадии научно-исследовательских работ (НИР), в случае, если им заинтересуются силовые ведомства с дальнейшей перспективой, то начнутся уже опытно-конструкторские работы (ОКР).

Нельзя не отметить также еще один крупный проект, который мы сегодня реализуем с крупным российским концерном. Речь идет о модификации роботизированного антидронового комплекса "Антимайдан-Рубеж". Мы исходим из того, что экономически крайне нецелесообразно применять дорогие ракеты против малых беспилотников и коптеров

- приводит РИА Новости слова Лобаева.

Стоит отметить, что разработкой стреляющего робота под называнием "Антимайдан-Рубеж" компания Lobaev Arms занимается уже длительное время. В декабре прошлого года разработчики проводили испытания опорно-поворотного устройства для комплекса. Судя по словам Лобаева, комплекс будет отстреливать небольшие дроны, используя что-то типа снайперской винтовки.

Между тем созданная Lobaev Arms сверхдальнобойная винтовка SVLK-14S "Сумрак" пользуется большим спросом у военных, участвующих в спецоперции на Украине. Винтовка позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 3000 метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Робот
РТК
Похожие новости
21.07.2021
Hromadske (Украина): «Сокол», «Гром» и боевые роботы. Каким будет украинское оружие ближайшего будущего
11.10.2018
Для спасения военных складов от пожаров Украине нужен Сердюков
10.07.2018
Сергей Попов: проектируем космический лазер для передачи энергии на Луну
03.05.2018
Вот все виды "умных" вооружений, которые будут представлены в Москве
27.07.2016
Матрица импортозамещения
15.09.2014
Начальник российского Генштаба - об основных задачах развития армии
14.05.2014
Готовность к технологической войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 19:19
  • 1
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»