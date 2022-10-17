Компания Lobaev Arms разрабатывает роботизированный комплекс для борьбы с малыми дронами

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Новый роботизированный комплекс для борьбы с малыми дронами создается в России, разработкой занимается компания Lobaev Arms. Об этом рассказал основатель одного из предприятий-разработчиков данного проекта Владислав Лобаев.

Новый комплекс создается в кооперации с крупным российским концерном, задача - разработать и запустить в серийное производство роботизированный антидроновый комплекс, предназначенный для борьбы с малыми дронами. Внедрение такого комплекса позволит экономить дорогостоящие ракеты, обходясь средствами нейтрализации более дешевой категории. В настоящее время проект находится на стадии научно-исследовательских работ (НИР), в случае, если им заинтересуются силовые ведомства с дальнейшей перспективой, то начнутся уже опытно-конструкторские работы (ОКР).

Нельзя не отметить также еще один крупный проект, который мы сегодня реализуем с крупным российским концерном. Речь идет о модификации роботизированного антидронового комплекса "Антимайдан-Рубеж". Мы исходим из того, что экономически крайне нецелесообразно применять дорогие ракеты против малых беспилотников и коптеров

- приводит РИА Новости слова Лобаева.

Стоит отметить, что разработкой стреляющего робота под называнием "Антимайдан-Рубеж" компания Lobaev Arms занимается уже длительное время. В декабре прошлого года разработчики проводили испытания опорно-поворотного устройства для комплекса. Судя по словам Лобаева, комплекс будет отстреливать небольшие дроны, используя что-то типа снайперской винтовки.

Между тем созданная Lobaev Arms сверхдальнобойная винтовка SVLK-14S "Сумрак" пользуется большим спросом у военных, участвующих в спецоперции на Украине. Винтовка позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 3000 метров.