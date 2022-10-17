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Известия.ru

Ракета «воздух–РЛС» показала высокую эффективность на Украине

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ОПК сообщили, что ракета «воздух–РЛС» на Украине показала эффективность выше 98%

Авиационная ракета класса «воздух–РЛС» в ходе спецоперации на Украине показала эффективность выше 98%. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в пятницу, 14 октября.

По данным источника, всего было использовано несколько десятков таких ракет. Отмечается, что практически все успешно поразили цели.

Авиационная ракета класса «воздух–РЛС» производится корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Ранее, 13 октября, Министерство обороны РФ впервые опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).


Министерство обороны РФ 8 октября сообщило, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили опорные пункты украинских боевиков неуправляемыми авиационными ракетами. В рамках спецоперации по защите Донбасса «Аллигаторы» выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, а также осуществляют поддержку российских подразделений с воздуха.

До этого, 26 сентября, «Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне. Уточняется, что вертолеты поражают бронированную технику управляемыми ракетами «Вихрь» с максимальных дальностей.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
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