В МИД России заявили, что США ответственны за слом системы безопасности

Замглавы МИД Рябков: США несут ответственность за слом системы безопасности в мире

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не хотят учитывать озабоченности России, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

"Если пытаться проводить параллели между Карибским кризисом и нынешним обострением в отношениях России с США, то в том и другом случае приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства. Цель та же — любыми методами обеспечить для США глобальное доминирование", - сказал РИА Новости Рябков.

Вытекающая из подобного поведения Вашингтона проблема — это "патологическое нежелание США признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов", отметил Рябков.

"Именно в этом первопричина нынешнего кризиса вокруг Украины. Соответственно, аналогия с Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законные озабоченности нашей страны, связанные с прямыми угрозами для ее безопасности", - сказал замминистра.

Он напомнил, что шесть десятилетий назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди "хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса": Вашингтон гарантировал ненападение на Кубу и вывод американских ракет "Юпитер" из Турции, а Москва вернула доставленные на "остров Свободы" советские ракеты.