Для Минобороны России проходят госиспытания две снайперские винтовки на основе T-5000

Представитель компании "Промтехнология" рассказал, что при их удачном проведении оружие получит собственный индекс и может быть принято на вооружение

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Для Минобороны России проходят государственные испытания две снайперские винтовки на основе ORSIS T-5000. Об этом ТАСС сообщил представитель компании "Промтехнология" на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO 2022.

"На данный момент две снайперские винтовки на основе ORSIS T-5000 проходят государственные испытания для Минобороны РФ", - сказал он.

По его словам, при их удачном прохождении оружие получит собственный индекс и может быть принято на вооружение ВС РФ. "У них будет свое название. Там будет все отечественное, внешне [оружие] будет отличаться, но какие-то моменты и нюансы - это требование исключительно их [Минобороны РФ]", - дополнил представитель компании.

ТАСС 8 августа сообщал, что компании запустила производство высокоточной винтовки ORSIS T-5000 в версии под патрон калибра .300 Norma Magnum.

Снайперскую винтовку ORSIS Т-5000 впервые представили в 2011 году на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Она имеет массу около 6 кг. Винтовка способна поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. м. Выпускается в калибрах .260 Rem 6.5х47 Lapua, .308 Win, .300 Win Magnum, .338 LM, .375 H&H, и 6,5 Creedmoor. В 2019 году в ЦНИИТочмаш сообщали о том, что в рамках испытаний и экспериментальных исследований увеличили дальность поражения Т-5000 с 1,5 тыс. до 2 тыс. м. На основе базовой версии Т-5000 институт разработал снайперскую винтовку "Точность" для ФСО и ФСБ России. В том же году в Росгвардии рассказали, что такие винтовки будут применять в контртеррористических операциях.

Московская международная выставка оружия и товаров для охоты "ORELEXPO 2022" проходит с 13 по 16 октября в Московском Гостином дворе. На выставке представлены образцы гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия. На ней проводят деловые программы с участием представителей министерств и ведущих экспертов по оружию и охоте, развитию оружейной отрасли РФ, совершенствованию законодательной базы в области охотничьего и спортивного оружия.