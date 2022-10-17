Войти
ТАСС

Для Минобороны России проходят госиспытания две снайперские винтовки на основе T-5000

544
0
0

Представитель компании "Промтехнология" рассказал, что при их удачном проведении оружие получит собственный индекс и может быть принято на вооружение

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Для Минобороны России проходят государственные испытания две снайперские винтовки на основе ORSIS T-5000. Об этом ТАСС сообщил представитель компании "Промтехнология" на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO 2022.

"На данный момент две снайперские винтовки на основе ORSIS T-5000 проходят государственные испытания для Минобороны РФ", - сказал он.

По его словам, при их удачном прохождении оружие получит собственный индекс и может быть принято на вооружение ВС РФ. "У них будет свое название. Там будет все отечественное, внешне [оружие] будет отличаться, но какие-то моменты и нюансы - это требование исключительно их [Минобороны РФ]", - дополнил представитель компании.

ТАСС 8 августа сообщал, что компании запустила производство высокоточной винтовки ORSIS T-5000 в версии под патрон калибра .300 Norma Magnum.

Снайперскую винтовку ORSIS Т-5000 впервые представили в 2011 году на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Она имеет массу около 6 кг. Винтовка способна поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. м. Выпускается в калибрах .260 Rem 6.5х47 Lapua, .308 Win, .300 Win Magnum, .338 LM, .375 H&H, и 6,5 Creedmoor. В 2019 году в ЦНИИТочмаш сообщали о том, что в рамках испытаний и экспериментальных исследований увеличили дальность поражения Т-5000 с 1,5 тыс. до 2 тыс. м. На основе базовой версии Т-5000 институт разработал снайперскую винтовку "Точность" для ФСО и ФСБ России. В том же году в Росгвардии рассказали, что такие винтовки будут применять в контртеррористических операциях.

Московская международная выставка оружия и товаров для охоты "ORELEXPO 2022" проходит с 13 по 16 октября в Московском Гостином дворе. На выставке представлены образцы гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия. На ней проводят деловые программы с участием представителей министерств и ведущих экспертов по оружию и охоте, развитию оружейной отрасли РФ, совершенствованию законодательной базы в области охотничьего и спортивного оружия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ORSIS T-5000
Компании
Минoбороны РФ
Промтехнологии ГК
Росгвардия
Похожие новости
17.10.2022
МВД РФ планирует взять на вооружение снайперскую винтовку на базе ORSIS Т-5000
14.10.2021
"СВД больше не справляется". Чем вооружат снайперов российской армии
28.11.2019
Военный политолог назвал основного потребителя снайперской винтовки Т-5000
14.05.2019
Минобороны отказалось от снайперского комплекса "Точность"
25.10.2017
Не доводя до рукопашной: чем воюет элитный российский спецназ
17.01.2012
Принятие на вооружение австрийкой снайперской винтовки системы Mannlicher – мнения экспертов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.10 00:11
  • 35498
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.10 21:17
  • 14
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 17.10 19:19
  • 1
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
  • 17.10 18:57
  • 2
Тактическая связь низового звена (солдат-отделение-взвод) основа СУВ и залог успеха
  • 17.10 16:09
  • 3
В состав региональной группировки войск в Белоруссии войдет менее 9 тыс. россиян
  • 17.10 12:17
  • 1
ВВС США планируют искать бреши в ПВО противника посредством тактики «волчьей стаи»
  • 17.10 11:26
  • 2
Источник сообщил о возможности прикрепления к самолету Ил-76МД-90 до восьми БЛА "Молния"
  • 17.10 11:26
  • 0
Укрепление безопасности по НАТОвски — рост военных расходов и милитаризация региона
  • 17.10 10:58
  • 2
У производителя ЗРК "Бук" сменился директор
  • 17.10 09:47
  • 1
США боятся российских систем ПВО. И вот почему
  • 17.10 08:10
  • 1
Пентагон заявил, что НАТО не будет вовлечена в боевые действия на Украине
  • 17.10 02:10
  • 1
До восьми беспилотников «Молния» смогут прикрепляться к Ил-76МД-90
  • 16.10 20:23
  • 4
Песков заявил, что целей СВО можно достичь и на переговорах
  • 16.10 13:58
  • 2
Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР
  • 16.10 11:53
  • 3
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»