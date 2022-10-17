В МИД заявили о недоговороспособности США

Замглавы МИД Рябков: США не желают учитывать озабоченности России в сфере безопасности

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не хотят учитывать озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности, демонстрируя недоговороспособность, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

"Если пытаться проводить параллели между Карибским кризисом и нынешним обострением в отношениях России с США, то в том и другом случае приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства. Цель та же — любыми методами обеспечить для США глобальное доминирование", - сказал РИА Новости Рябков.

Вытекающая из подобного поведения Вашингтона проблема — это "патологическое нежелание США признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов", отметил Рябков.

"Именно в этом первопричина нынешнего кризиса вокруг Украины. Соответственно, аналогия с Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законные озабоченности нашей страны, связанные с прямыми угрозами для ее безопасности", - сказал замминистра.

Он напомнил, что шесть десятилетий назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди "хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса": Вашингтон гарантировал ненападение на Кубу и вывод американских ракет "Юпитер" из Турции, а Москва вернула доставленные на "остров Свободы" советские ракеты.

"Сейчас, к сожалению, ситуация иная. Америка недоговороспособна и вместе со своими западными союзниками прямо подталкивает Киев к наращиванию военных действий на нашей территории, собираясь воевать до "последнего украинца", чтобы нанести России "стратегическое поражение", - констатировал Рябков.

В таких условиях вся ответственность за дестабилизацию международной архитектуры безопасности лежит на США, заключил дипломат.

Карибский кризис — произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Ряд историков полагают, что активная фаза кризиса началась именно 14 октября 1962 года, когда американский самолет-разведчик У-2 обнаружил и сфотографировал в кубинской провинции Пинар-дель-Рио стартовые позиции советских ракетных войск.

Карибский кризис развивался стремительно. ЦРУ — после обнаружения советских ракет на Кубе — 16 октября доложило об этом бывшему тогда президентом США Джону Кеннеди, который принял решение с 24 октября объявить военно-морскую блокаду острова (так называемый морской карантин), привести в боевую готовность вооруженные силы США. Одновременно по закрытому каналу между СССР и США шли напряженные переговоры.

В ходе консультаций, в течение которых США также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение. Москва выполнила требование Вашингтона о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет с территории Турции и Италии.