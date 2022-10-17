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Вестник Мордовии

Китайские снайперские винтовки Tип 85, захваченные США, переданы ВСУ

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

США вооружают Украину чужим оружием, которое захватывалось в ходе специальных операций и годами пылилось на заокеанских складах. Как сообщает "РГ: русское оружие",например, неонацистским формированиям киевского марионеточного режима были переданы 7,62-мм снайперские винтовки Tип 85 производства китайской кампании NORINCO.

Как можно понять по обнародованным фотографиям, это оружие является копией СВД - снайперской винтовки Драгунова, принятой на вооружении Советской армии в июле 1963 года.

На основе полученных из-за рубежа образцов производство первоначальных копий, получивших обозначение Tип 79, было организовано в КНР во второй половине 70-х годов.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В середине 80-х годов в серию была запущена несколько улучшенная версия, названая Tип 85. Ее максимальная дальность стрельбы - 1200 м. Боевая скорострельность - 30 выстрелов в минуту. Емкость магазина - десять патронов. Масса без патронов - 4400 гр. Длина - 1220 мм.

Эти винтовки находились на вооружении подразделений Народно-освободительной армии, Народной вооруженной полиции. Их также активно экспортировали за рубеж, из-за чего они оказались во многих государствах, в том числе в США.

Сообщалось, что у ВСУ были замечены также старые автоматы Tип 56-1 и 60-мм минометы Tип 63.

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Страны
Китай
США
Украина
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
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