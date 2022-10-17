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ТАСС

Британский министр раскритиковал Макрона за слова об ответе на применение ЯО Россией

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © REUTERS / Maxim Shemetov

Бен Уоллес отметил, что это заявление "раскрывает карты" французского президента

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выступил с критическим замечанием в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что военная доктрина его страны не предусматривает возможности ядерного ответа на применение тактического ядерного оружия (ЯО) на Украине. Об этом сообщает в четверг вечером на своем сайте газета The Daily Telegraph. 

"Это [заявление] раскрывает карты президента Макрона", - сказал Уоллес в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова французского лидера.

Источник британского издания в НАТО выразил согласие с Уоллесом, заявив, что слова Макрона подрывают "принципы сдерживания". "Мы не вдаемся в детали подобных сценариев", - сказал собеседник газеты.

Макрона раскритиковали и в самой Франции. Его предшественник на президентском посту Франсуа Олланд (2012-2017) напомнил, что принцип ядерного сдерживания основан на том, что ядерные державы не должны "ничего говорить о том, что они могли бы сделать" в критической ситуации.

Заявление президента Франции прозвучало 12 октября в эфире телеканала France 2.

"У Франции есть военная доктрина, как я говорил, и она зиждется на интересах нации. Они четко определены. И это не то, что было бы под угрозой, в случае баллистической ядерной атаки на Украине или в регионе", - сказал он.

После этого он призвал меньше говорить о ядерной угрозе и прилагать больше усилий для мира.

"Я всегда говорил правду французам. Россия обладает ядерным оружием, Франция тоже. В этой области наша доктрина совершенно ясна. Сдерживание работает, но чем меньше мы будем об этом говорить, тем больше это будет вызывать доверия", - сказал Макрон. "Мы должны помогать Украине сопротивляться, но необходимо избегать любой эскалации конфликта. Необходимо, чтобы эта война не расширялась ни географически, ни вертикально - то есть в плане использования оружия массового уничтожения", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике. Он подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Представитель Кремля напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны. Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в интервью ТАСС также отмечал, что от официальных лиц Российской Федерации, в отличие от некоторых зарубежных политиков, ни разу не звучало угроз применения какого-либо оружия массового поражения.

Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года) применение Россией ядерного оружия возможно только в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. 

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NATO
Ядерный щит
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