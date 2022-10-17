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ТАСС

МВД РФ планирует взять на вооружение снайперскую винтовку на базе ORSIS Т-5000

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Винтовка ORSIS Т-5000
Винтовка ORSIS Т-5000.
Источник изображения: rg.ru

Она уже стоит на вооружении Росгвардии, сообщил представитель компании ООО "Промтехнология"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. МВД России планирует поставить себе на вооружение снайперскую винтовку на основе винтовки ORSIS Т-5000 производства оружейного завода ООО "Промтехнология". Об этом ТАСС сообщил представитель компании на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO 2022.

"У нас на базе винтовки ORSIS Т-5000 есть винтовка федерального аппарата и винтовка ВФО 7,62Х51 и ВФО 8,6Х69, она стоит на вооружении Росгвардии. МВД хочет поставить ее себе", - сказал он.

8 августа ТАСС сообщал, что компания запустила производство высокоточной винтовки ORSIS T-5000 в версии под патрон калибра .300 Norma Magnum.

Снайперская винтовка ORSIS Т-5000 впервые представлена в 2011 году на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Имеет массу около 6 кг и способна поражать цели на расстоянии 1 600 м. Выпускается в калибрах .260 Rem 6.5х47 Lapua, .308 Win, .300 Win Magnum, .338 LM, .375 H&H, и 6,5 Creedmoor. В 2019 году в ЦНИИТочмаш сообщали, что в рамках испытаний и экспериментальных исследований увеличили дальность поражения Т-5000 с 1 500 до 2 000 м. На основе базовой версии Т-5000 институт разработал снайперскую винтовку "Точность" для ФСО и ФСБ России. В том же году в Росгвардии сказали, что такие винтовки будут применяться в контртеррористических операциях.

Московская международная выставка оружия и товаров для охоты "ORELEXPO 2022" проходит с 13 по 16 октября в Московском Гостином дворе. На выставке представлены образцы гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, а также проводятся деловые программы с участием представителей министерств и ведущих экспертов по оружию и охоте, развитию оружейной отрасли РФ, совершенствованию законодательной базы в области охотничьего и спортивного оружия. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ORSIS T-5000
Компании
Промтехнологии ГК
Росгвардия
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