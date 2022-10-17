Новая стратегия нацбезопасности США: как подмять под себя весь мир

12 октября президент США Джозеф Байден подписал новую "Стратегию национальной безопасности США". Ее текст публикует официальный сайт Белого дома. В документе без тени сомнения отстаивается лидирующая и направляющая роль США в мире.

Во введении Байден отмечает, что мир в настоящее время находится на переломном моменте.

В Стратегии национальной безопасности 2022 года описывается, как нынешняя администрация воспользуется будущим решающим десятилетием для продвижения жизненно важных интересов Америки, чтобы обойти геополитических конкурентов и направить мир по пути к светлому и полному надежд завтрашнему дню.

Во всем мире потребность в американском лидерстве как никогда велика, пишет во вступлении Байден. Мы находимся в разгаре стратегического соревнования по формированию будущего международного порядка.

Соединенные Штаты будут руководствоваться нашими ценностями, мы будем шагать в ногу с нашими союзниками и партнерами, а также со всеми, кто разделяет наши интересы. Мы не оставим наше будущее уязвимым для амбиций тех, кто не разделяет нашего видения свободного, открытого, процветающего и безопасного мира.

Мы активизировали эффективную сеть альянсов и партнерств Америки, чтобы поддерживать и укреплять принципы и институты, которые обеспечили миру стабильность, процветание и рост за последние 75 лет. Мы углубили наши основные альянсы в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. НАТО сегодня сильнее и сплоченнее, чем когда-либо. Мы приветствуем двух новых наших ценных союзников - Финляндию и Швецию. Мы делаем больше, чтобы объединить наши стратегии в регионах с помощью таких инициатив, как наше партнерство в области безопасности с Австралией и Великобританией (AUKUS). У нас есть новое соглашение по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе QUAD и другие действенные партнерские структуры.

В борьбе за будущее нашего мира администрация ясно видит масштабы и остроту стоящих перед нами вызовов. Китайская Народная Республика все больше стремится изменить международный порядок в свою пользу.

Жестокий и ничем не спровоцированный военный конфликт России с соседней Украиной нарушил мир в Европе и повлиял на стабильность повсюду в мире, а безрассудные ядерные угрозы Москвы представляют опасность для глобального режима нераспространения. Автократии работают изо всех сил, чтобы подорвать мировую демократию и экспортировать модель управления, основанную на репрессиях в своих странах и принуждении за границей.

Наши конкуренты ошибочно полагают, что демократия слабее автократии, потому что им не дано понять, что сила страны исходит от ее народа. Соединенные Штаты сильны за рубежом, потому что мы сильны дома. Наша экономика динамична. Наши люди выносливы и креативны. Наши вооруженные силы остаются непревзойденными, и мы сохраним их такими. Демократия позволяет нам постоянно переосмысливать себя и обновлять наши силы.

Наша новая стратегия национальной безопасности — это наше комплексное видение мира, определяющее будущее, к которому мы стремимся, и являющееся нашей дорожной картой. Нам будет нелегко и нас могут поджидать неудачи. Но у Соединенных Штатов есть все необходимое для того, чтобы выиграть это соревнование XXI века. Из каждого кризиса мы выходим более сильными. Мы можем сделать это — для нашего будущего и для всего мира.

Наша ведущая роль в мире

Потребность в сильной и лидирующей роли Америки в мире как никогда велика. Мир становится более разделенным и нестабильным. Глобальный рост инфляции после COVID-19 усложнил жизнь многим. Основные законы и принципы, регулирующие отношения между государствами, включая Устав Организации Объединенных Наций и защиту, которую он предоставляет всем государствам от вторжения со стороны их соседей или перекройки их границ силой, находятся под угрозой. Возрастает риск конфликта между крупными державами. Демократии и автократии яростно соревнуются, чтобы показать, какая система управления может лучше всего служить своему народу и миру в целом.

Главным противоречием нынешнего мира остается противоречие между демократией и автократией

Ряды стран, которые поддерживают наше видение свободного, открытого, процветающего и безопасного мира, широки и мощны. В них входят наши демократические союзники в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также ключевые демократические партнеры по всему миру, которые во многом разделяют наше видение региональных проблем и международный порядок, даже если они не согласны с нами по всем вопросам.

Самая насущная стратегическая угроза, стоящая перед нашим видением, исходит от держав, которые соединяют авторитарное правление с реваншистской внешней политикой. Именно их поведение бросает вызов международному миру и стабильности, особенно ведение агрессивных войн или подготовка к ним, подрыв демократических политических процессов в других странах, использование технологий и цепочек поставок для принуждения и репрессий, а также экспорт нелиберальной модели международного порядка.

Многие недемократические страны присоединяются к мировым демократиям в отказе от такого поведения. К сожалению, Россия и Китайская Народная Республика (КНР) этого не делают.

Россия представляет непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе, безоглядно попирая сегодня основные законы международного порядка, как показала ее жестокая операция на территории Украины.

КНР является единственным опасным конкурентом с намерением изменить международный порядок, задействовав при этом всю экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для достижения этой цели.

Наша стратегия национальной безопасности признает, что КНР представляет собой наиболее значимую геополитическую угрозу для Америки. Хотя в Индо-Тихоокеанском регионе она ощущается наиболее остро, китайский вызов для нас имеет и значительный глобальный аспект.

Россия представляет непосредственную и постоянную угрозу региональной архитектуре безопасности в Европе и является источником разрушений и нестабильности во всем мире, но ей не хватает спектра возможностей КНР. Мы также признаем, что другие более мелкие автократические державы также действуют агрессивно и дестабилизирующим образом. В частности, Иран вмешивается во внутренние дела соседей, распространяет ракеты и беспилотники через посредников, замышляет причинить вред американцам, в том числе бывшим чиновникам, и продвигает ядерную программу сверх всякой реальной гражданской потребности. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) продолжает расширять свои незаконные ядерно-оружейные и ракетные программы.

Наша стратегия в отношении КНР состоит из трех частей: 1) инвестировать в основы нашей силы у себя дома – в нашу конкурентоспособность, наши инновации, нашу стабильность и нашу демократию, 2) эффективно объединять усилия с союзниками и партнерами, действующими с общей целью и ради нашего общего дела и 3) динамично и напряженно конкурировать КНР в том, чтобы защищать наши интересы и строить наше видение будущего.

Что касается России, то на протяжении последнего десятилетия российское правительство выбрало империалистическую внешнюю политику с целью ниспровержения ключевых элементов существующего международного порядка. Это завершилось полномасштабной военной операцией на Украине в попытке свергнуть ее правительство и подчинить ее России. Но это нападение не возникло на ровном месте. Этому предшествовали действия России на Украине в 2014 году, ее военная интервенция в Сирии, ее давние усилия по дестабилизации обстановки у соседей с использованием разведывательных данных и кибервозможностей, а также ее вопиющие попытки подорвать внутренние демократические процессы в странах Европы, Центральной Азии и всего мира.

Соединенные Штаты при сменявших друг друга администрациях предпринимали усилия, чтобы ограничить наше соперничество и определить практические области сотрудничества. Президент Путин эти попытки отверг, и теперь ясно, что его поведение не изменится. Россия сейчас представляет собой непосредственную и постоянную угрозу международному миру и стабильности. Речь идет не о борьбе между Западом и Россией. Речь идет об основополагающих принципах Устава ООН, которые Россия должна соблюдать, особенно в части уважения суверенитета и территориальной целостности стран и недопустимости приобретения чужих территорий в результате войны.

США возглавили международную коалицию по оказанию Украине беспрецедентной поддержки в ее военном противостоянии с Россией. И мы продолжим это делать.

По всей Европе НАТО и Европейский Союз объединены для защиты наших общих ценностей. Мы оказываем мощное санкционное давление на стратегические отрасли экономики России, в том числе оборонную и аэрокосмическую промышленность и банковско-финансовый сектор, и мы будем продолжать противостоять попыткам России ослабить и дестабилизировать суверенные страны и подорвать многосторонние институты. Мы укрепляем нашу оборону и силы сдерживания, особенно на восточном фланге НАТО. Приветствуя Финляндию и Швецию в НАТО, мы уверены, что это еще больше повысит нашу общую безопасность и военные возможности. И мы вновь уделяем внимание повышению нашей коллективной устойчивости против угроз со стороны России, включая асимметричные.

Хотя детальные аспекты наших стратегических подходов к России будут зависеть от хода и результатов военного конфликта на Украине, в своей основе они уже ясны. Во-первых, США продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за свою свободу. Мы поможем Украине восстановиться экономически, и мы будем поощрять ее региональную интеграцию с Европейским союзом. Во-вторых, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО и будет продолжать создавать и углублять коалицию с союзниками и партнерами для того, чтобы предотвратить причинение Россией дальнейшего вреда европейской безопасности, демократии и институтам.

В-третьих, США будут сдерживать и, при необходимости, реагировать на действия России, которые угрожают фундаментальным интересам Америки, включая атаки России на нашу инфраструктуру и нашу демократию. В-четвертых, мы будем учитывать то обстоятельство, что обычные вооруженные силы России сейчас ослаблены, что, вероятно, усилит опору Москвы на ядерное оружие в своем военном планировании. США не допустят, чтобы Россия, или любая другая держава пыталась достичь своих целей путем применения или угрозы применения ядерного оружия.

Америка по-прежнему заинтересована в сохранении стратегической стабильности и развитии широкой, прозрачной и поддающейся проверке инфраструктуры контроля над вооружениями для успеха нового договора СНВ и восстановления механизмов европейской безопасности, которые из-за действий России пришли в упадок.

Наконец, Соединенные Штаты будут поддерживать и развивать прагматические способы взаимодействия, чтобы работать над теми вызовами, по которым сотрудничество с Россией может быть взаимовыгодным.

Соединенные Штаты уважают русский народ и его вклад в науку, культуру и конструктивные двусторонние отношения на протяжении многих десятилетий.

Несмотря на действия российского правительства в связи с военной операцией на Украине, именно русский народ определит будущее России как великой державы, способной еще раз сыграть конструктивную роль в мире. Соединенные Штаты будут приветствовать такое будущее, а пока будут продолжать противостоять агрессии, совершенной российским правительством.