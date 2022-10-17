В ОПК сообщили, что ракета "воздух-РЛС" на Украине показала эффективность выше 98%

По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, почти все изделия успешно поразили заданные цели

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Авиационная ракета класса "воздух-РЛС" производства корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) во время специальной военной операции на Украине показала эффективность, превышающую 98%. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Для ударов по целям Вооруженных сил Украины использовались несколько десятков ракет класса "воздух-РЛС", произведенных КТРВ. Практически все успешно поразили заданные цели", - сказал он, не уточнив индекс изделия.

По данным каталога продукции военного назначения КТРВ, речь может идти об авиационной высокоскоростной ракете класса "воздух-РЛС" Х-31ПД, предназначенной для поражения радиолокационных станций (РЛС) зенитных ракетных комплексов. По данным буклета, максимальная дальность пуска ракеты - 250 км, она может запускаться с воздушного носителя с высоты 15 км на скорости 1,5 Маха (около 1,7 тыс. км/ч). Система круглосуточная и всепогодная.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее ТАСС сообщал о боевом применении на Украине ракет Х-31 с самолетов Су-30СМ. Российское военное ведомство неоднократно публиковало кадры применения истребителей Су-35 и Су-30СМ по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ. На видео можно было увидеть подвешенные к самолетам противорадиолокационные ракеты Х-31.

В сентябре в интервью ТАСС генеральный директор КТРВ Герой России Борис Обносов рассказал, что самолеты, вооруженные противорадиолокационными ракетами, играют в боевых действиях решающую роль в обеспечении завоевания воздушного пространства над территорией противника. Ракета КТРВ Х-31П получила высокую оценку еще в ходе грузинского конфликта в 2008 году. Новая модификация ракеты Х-31ПД оснащена широкополосной головкой самонаведения, которая покрывает весь диапазон сегодняшних и прогнозируемых частот работы средств ПВО потенциального противника.