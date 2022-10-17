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Стало известно, чем Россия и Китай опасны для США

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Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

CNBC: в стратегии нацбезопасности США Байден уделили особое внимание России и КНР

Администрация Джо Байдена опубликовала стратегию национальной безопасности США, сообщает CNBC. В статье отмечается, что американский президент видит в России непосредственную опасность, а в Китае — долгосрочную угрозу.

Кристина Уилки (Christina Wilkie)

  • Президент Джо Байден опубликовал стратегию национальной безопасности — документ, который требуется от каждой новой администрации
  • США будут "эффективно конкурировать" с Китаем и "сдерживать представляющую опасность Россию", написал Байден
  • Спецоперация Владимира Путина на Украине "коренным образом снизила статус России по отношению к Китаю и другим азиатским державам, таким как Индия и Япония".

ВАШИНГТОН — В среду президент Джо Байден опубликовал свою первую стратегию национальной безопасности, в которой намечено, каким образом США собираются "эффективно конкурировать" с Китаем в ближайшие годы, при этом "сдерживая представляющую опасность Россию".

Публикация 42-страничного документа изначально была запланирована на прошедший декабрь, но, когда стало очевидным, что Россия готовится к военным действиям на Украине, она была отложена.

"Россия и Китай представляют собой вызовы разного рода, — написал Байден. — Россия представляет непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе, безрассудно попирая сегодня основные законы международного порядка, о чем свидетельствуют ее жестокие боевые действия на Украине".

"КНР, напротив — единственный соперник, намеревающийся как изменить международный порядок, так и нарастить экономическое, дипломатическое, военное и технологическое могущество, чтобы достичь этой цели", — написал президент.

Байден также подчеркнул, что США будут участвовать в стратегическом соперничестве с Китаем, но в то же время "двигаться вперед по тем приоритетным вопросам, которые требуют совместной работы", таким как глобальное здравоохранение изменение климата.

Каждая новая администрация президента обязана опубликовать стратегию национальной безопасности, однако документ в большей степени служит символическим выражением амбиций и ценностей президента, нежели проектом каких-то военных планов.

В целом, Байден написал, что его администрация сосредоточится на трех приоритетных направлениях: развитие промышленного и высокотехнологичного секторов США; укрепление глобальных альянсов и коалиций, как НАТО; вложения в модернизацию и усиление армии.

Урон, нанесенный российской армии в ходе затянувшегося конфликта, "скорее всего, вынудит Москву в большей степени опираться на ядерное оружие в военном планировании", написал Байден. Соединенные Штаты "не позволят" России достичь своих целей путем использования ядерного оружия или ядерных угроз. Как именно США собираются это сделать, президент не уточнил.

Помимо сохранения и наращивания военной помощи Украине, "мы вновь уделяем внимание укреплению нашей коллективной устойчивости против общих угроз со стороны России, включая асимметричные угрозы" инфраструктуре США и американской демократии.

Что касается глобального уровня, Байден написал, что российская операция на Украине "коренным образом понизила статус России по отношению к Китаю и другим азиатским державам, таким как Индия и Япония".

Тогда как Россия представляет собой региональную угрозу Европе и опасность глобальным рынкам, Кремль, как написал Байден, "не обладает таким широким спектром возможностей, как КНР".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Индия
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Украина
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Путин Владимир
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