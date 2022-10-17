Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили ход спецоперации РФ

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в беседе с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным "вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины"

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил в четверг с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным по телефону ход специальной военной операции РФ. Об этом говорится в заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

Как он отметил, Милли и Залужный "обменялись прогнозами и оценками" текущей ситуации вокруг спецоперации. Председатель КНШ "вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.