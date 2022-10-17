Гендиректор НПП "Радиосвязь" сообщил о росте объема гособоронзаказа на 2023 год

По словам Рината Галеева, он "увеличился в разы"

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Объем гособоронзаказа на 2023 год по производству систем связи вырос в разы, сообщил ТАСС генеральный директор НПП "Радиосвязь" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) Ринат Галеев.

"Объемы - да, действительно резко добавились. Есть отдельная номенклатура, которая резко возросла в объемах, в разы. А есть номенклатура, которая как была, так и осталась стабильной. С этими объемами мы постараемся справиться. Мы проработали те возможности, которые у нас есть. Сейчас нам нужно добрать достаточно приличное количество людей на предприятие", - сказал он.

Гендиректор сообщил, что гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен в срок и в полном объеме. "Предпосылок для срыва ГОЗ этого года у нас нет. В те сроки, которые идут по контрактам, мы будем укладываться", - подчеркнул Галеев.

НПП "Радиосвязь" производит военные и гражданские станции тропосферной и спутниковой связи. В частности, на предприятии были разработаны и производятся новейшие станции спутниковой связи, которые умещаются в заплечный рюкзак и являются самыми компактными на сегодняшний день.