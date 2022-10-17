Европейцам пора перестать глотать военную пропаганду. США ведут их на бойню

Rebelión: Европа повела себя как колония, когда подчинилась интересам ВПК США

Европа повела себя как колония, когда подчинилась интересам американского ВПК, пишет автор статьи для Rebelión. Конфликт на Украине нужен США для восстановления гегемонии, а европейцам, если они не проснутся, скоро нечего будет есть, предупреждает он.

Европа совершает самоубийство, платя высокую экономическую и человеческую цену за конфликт на Украине и американские санкции против России.

Хавьер Ороско Пеньяранда (Javier Orozco Peñaranda)

Европу ждёт немыслимый ужас из-за того, что она повела себя как колония, как держава, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса США.

Технически американская экономика вошла в рецессию месяц назад. То, что Европа массово закупает оружие, временно покрывает империалистические потребности в продаже. Европа вынуждена сократить инвестиции в социальной сфере и повременить со сменой энергетической модели в рамках борьбы с изменением климата ради обслуживания империалистических нужд Америки как своих.

Одна только Испания удвоит расходы на оборону и купит у ВПК США технику на сумму свыше 25 миллиардов евро, чтобы умереть в следующем году!...

Европа продолжит душить своих граждан, пока они не проснутся и не перестанут вопреки очевидным фактам проглатывать военную пропаганду и пребывать в полной уверенности в том, что США и НАТО действуют из гуманных соображений.

Конфликт на Украине нужен США для восстановления собственной экономики и сохранения мировой гегемонии, которую оспаривают Россия и Китай. Вашингтон ежедневно провоцирует азиатского гиганта, чтобы начать очередную войну.

Через несколько недель наступит зима, нужно будет как-то согреваться, готовить еду и поддерживать работу европейской промышленности. Недавно на трубопроводе, проходящем через Балтийское море и предназначенном для поставок газа в Западную Европу в обход Украины, произошла диверсия. Её хронику легко проследить. Организаторы хотят впихнуть Европе американский газ, добытый методом фрекинга.

Восьмого февраля президент Джо Байден заявил: "Если Россия начнет действовать, "то есть если её танки и войска пересекут границу с Украиной, 'Северного потока — 2' не будет, мы с ним расправимся".

Спустя две недели Байден пригрозил наложить санкции на операторов газопровода "Северный поток", который должен был обеспечивать топливом Германию. Удивительно, но эта страна сама себе выстрелила в ногу, отказавшись от такой возможности.

Катастрофа только начинается, и проявляется она в нехватке энергии и продовольствия. Есть риск, что европейские граждане быстро и массово обеднеют, промышленность будет разрушена, придёт конец социальному, а затем и правовому государству, если народ не осознает, что с такой воинственной пропагандой ему скоро нечем будет питаться.

Конфликт на Украине, конфликт между империями, угрожает нашей планете и нашему молодому поколению. Он лишит наши семьи продовольствия, отопления, прав и свобод, за которые десятилетиями боролся рабочий класс.

Мы не можем допустить, чтобы НАТО отправила нас на бойню, а мы безропотно на неё пошли.

Чтобы защитить жизнь, необходимо остановить конфликт. Никаких отговорок. Никаких откладываний на потом. Тот, кто хочет вести войны, пусть сам за них платит, записывается в ряды бойцов и идёт на фронт!

Хавьер Ороско Пеньяранда является членом "Группы колумбийских беженцев в Астурии".