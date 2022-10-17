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ТАСС

НАТО намерена предоставить Киеву спецсредства для борьбы с российскими БЛА

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Такие обломки все чаще находят на Украине
Такие обломки все чаще находят на Украине.
Источник изображения: кадр из видео

Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что сотни "глушилок" беспилотников помогут вывести из строя в том числе БЛА российского производства, а также защитить критически важную инфраструктуру Украины

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Страны НАТО в рамках пакета помощи Украине поставят Киеву оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) российского производства. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи [Украине]. В рамках этого пакета НАТО в ближайшее время поставит Украине оборудование для противодействия БЛА", - сказал он. Столтенберг отметил, что сотни "глушилок" беспилотников помогут вывести из строя в том числе БЛА российского производства, а также защитить критически важную инфраструктуру Украины.

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, а также предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, то ответы будут жесткими. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
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