НАТО намерена предоставить Киеву спецсредства для борьбы с российскими БЛА

Такие обломки все чаще находят на Украине.

Генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что сотни "глушилок" беспилотников помогут вывести из строя в том числе БЛА российского производства, а также защитить критически важную инфраструктуру Украины

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Страны НАТО в рамках пакета помощи Украине поставят Киеву оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) российского производства. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи [Украине]. В рамках этого пакета НАТО в ближайшее время поставит Украине оборудование для противодействия БЛА", - сказал он. Столтенберг отметил, что сотни "глушилок" беспилотников помогут вывести из строя в том числе БЛА российского производства, а также защитить критически важную инфраструктуру Украины.

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, а также предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, то ответы будут жесткими.