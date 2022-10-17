Нанесенный дрон: беспилотник ВС России уничтожил артустановки и танки

Расчеты ВДВ применили БПЛА-камикадзе на краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ и подразделения союзных республик освободили поселки Опытное и Иванград в пригороде Артемовска (Бахмута), заявили 13 октября в штабе теробороны ДНР. В Минобороны РФ в этот же день рассказали об освобождении 20 российских военнослужащих из плена, двух сбитых самолетах ВФУ и показали кадры успешного применения ударных дронов. Эксперты отмечают, что на видео, вероятно, отечественные БПЛА «Ланцет», которые самым лучшим образом зарекомендовали себя в боевых условиях. В Белгороде обломки сбитой украинской ракеты попали в многоэтажный жилой дом.

Дроны в атаке

Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжили наступление на нескольких направлениях и освободили поселки Опытное и Иванград. Эти населенные пункты примыкают к южной окраине Артемовска — крупного транспортного и железнодорожного узла, следует из сообщения штаба теробороны ДНР. На других стратегических направлениях ВС РФ успешно отражали атаки украинских формирований.

— На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп к населенным пунктам Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Успешными действиями российских войск все атаки отражены. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Расчет 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» выдвигается на позицию в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

На купянском направлении противник силами двух рот пытался атаковать населенные пункты Орлянка и Котляровка Харьковской области. Все атаки отражены. Потери ВФУ составили более 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты и семь единиц автомобильной техники.

На краснолиманском направлении пресечены очередные попытки ВФУ силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник был рассеян и отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 военнослужащих, заявили в Минобороны РФ.

Российское военное ведомство в четверг опубликовало видеоматериалы успешного использования БПЛА расчетами Воздушно-десантных войск на этом участке фронта. Наносились удары по самоходным артиллерийским гаубицам, бронетранспортерам производства стран НАТО, танкам и другому вооружению, используемого ВФУ.

Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

На кадрах показано боевое использование российских дронов-камикадзе «Ланцет», считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Эти БПЛА — одно из бесспорных открытий СВО, — рассказал он «Известиям». — На данном этапе они себя показали исключительно удачно. Мощные аппараты идут на предельно малых высотах, не подавляются средствами радиоэлектронной борьбы и с высокой точностью попадают в те объекты, на которые их направляют. Думаю, что их будут всё больше применять на фронте.

Воздушный бой

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили четыре пункта управления, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 164 района сосредоточения войск, сообщили в российском военном ведомстве.

В воздушном бою истребительной авиацией ВКС России сбит МиГ-29 Украины в районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области. Еще один самолет — Су-27 был сбит российской ПВО в районе Порскалевки Полтавской области.

Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования Источник изображения: Фото: РИА Новости

Кроме того, ПВО России за сутки сбила 12 беспилотных летательных аппаратов, 16 снарядов американских РСЗО HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое в ЛНР, Чернобаевка, Корсунка, Новорайск, Каховка, Антоновка, Новая Каховка Херсонской области. А также 10 американских противорадиолокационных ракет HARM над территорией Новой Каховки Херсонской области и Гусельского в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 321 самолет, 161 вертолет, 2211 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5720 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3467 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6529 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

С подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 20 российских военнослужащих, сообщили в российском военном ведомстве. Всем освобожденным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.

Белгород под обстрелом

Украинские войска обстреляли Белгород, работала система противовоздушной обороны, сообщил 13 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Были зафиксированы разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. По его словам, пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет.

«Также поступила информация о том, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Автомобили специальных служб возле жилого дома на улице Губкина, 42г в Белгороде, поврежденного в результате обстрела ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

В интернете появились кадры, на которых видно, как обломки ракеты попадают в верхний технический этаж башни, разрушив его часть. Повреждения также получило хозяйственное здание рядом с многоэтажкой, а несколько припаркованных рядом автомобилей пострадали от упавших обломков здания.

По словам Вячеслава Глазкова, у технического этажа здания отмечены серьезные разрушения, но не критичные для дома.

Кроме того, во время обстрела ВФУ серьезно пострадал таможенный пункт пропуска в Шебекино Белгородской области. В Курской области были обстреляны со стороны Украины населенные пункты Тёткино и Попово-Лежачи. Там под удар попала электроподстанция. Жертв и пострадавших в результате обстрелов, по данным местных властей, нет.

Поддержка огнем

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В ходе освобождения населенного пункта батальонно-тактическая группа ефрейтора Дениса Шеверева столкнулась с ожесточенным сопротивлением противника. Денис лично уничтожил пулеметный расчет боевиков, удерживающих под контролем дорожную развязку. Это обеспечило стремительное продвижение наших подразделений в заданном направлении, отметили в военном ведомстве.

Самоходно-артиллерийский дивизион ефрейтора Сергея Штрыкова поддерживал наступающие подразделения. Прицельным огнем Сергей уничтожил до 30 боевиков, создав брешь в их оборонительном рубеже. Затем переместил орудие на запасную позицию, исключив его поражение ответным артиллерийским огнем.

Члены отдельного разведывательного батальона народной милиции ЛНР в зоне специальной военной операции Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Смелость, профессионализм и отвага Сергея Штрыкова позволили выполнить поставленные перед артиллеристами огневые задачи и обеспечить наступление российских подразделений, — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион сержанта Дениса Петухова поддерживал мотострелковые подразделения, ведущие ожесточенные бои. Несмотря на постоянный обстрел, Денис уничтожил три единицы автомобильной техники и до 35 националистов.

Сержант Александр Гафуров возглавлял колонну снабжения, которую атаковала группа украинских диверсантов. Оценив обстановку, сержант приказал занять оборону. В ходе столкновения он уничтожил трех боевиков, которые в итоге отступили. Мужество, героизм и профессионализм Гафурова позволили сохранить запасы материальных средств и доставить их на позиции своевременно, рассказали в ведомстве.

Андрей Федоров

Богдан Степовой